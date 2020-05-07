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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6021602260236024> Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:12 innamax2008 написав:

Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная. Шапо .Черта оседлости это хорошо. В СССР тоже старались придерживаться. В университеты старались не брать, на ответственную работу тоже. А в Украине с этим беда. Может в этом проблема. Нужно, как в СССР с ними, за Урал. В СССР за Уралом земля обетованная.

И где тот СССР?

Там же где Российская империя с Романовыми.

По поводу Украины не переживай, никому уже она не нужна чтобы за неё цепляться.

Еврейская молодёжь уехала и поднимает медицину и it Израиля.

Тут остались пожилые и жулье которому раздолье в этой несостоявшейся стране. И где тот СССР?Там же где Российская империя с Романовыми.По поводу Украины не переживай, никому уже она не нужна чтобы за неё цепляться.Еврейская молодёжь уехала и поднимает медицину и it Израиля.Тут остались пожилые и жулье которому раздолье в этой несостоявшейся стране. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 3367 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:13 Hotab написав: Сделали делу вывих сознания))))

Банально замолчал. Надеюсь призадумается.

Или попросит свежие методички из запоребрика)). Сделали делу вывих сознания))))Банально замолчал. Надеюсь призадумается.Или попросит свежие методички из запоребрика)).



По-моему, я просил тебя написать что-то осмысленное по теме, а не очередную ахинею По-моему, я просил тебя написать что-то осмысленное по теме, а не очередную ахинею Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 3367 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:33 shapo , к старости приходит не только маразм, но и потеря зрения?



Тебе уже дали достойно инфо и источников. Если мало, то только коронавирус тебе поможет.

И да, мне тебя ничуть не жаль. Из-за таких упоротых , опора путена, у нас война. , к старости приходит не только маразм, но и потеря зрения?Тебе уже дали достойно инфо и источников. Если мало, то только коронавирус тебе поможет.И да, мне тебя ничуть не жаль. Из-за таких упоротых , опора путена, у нас война. Hotab

Повідомлень: 2650 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04 Re: Из книги "Борис Сичкин: Я — Буба Касторский" Я пришел к своему директору ансамбля Белицкому, объяснил ему ситуацию, дескать, у меня есть возможность в армии остаться артистом, – вспоминает свое положение Борис Михайлович.

– Вы что, ищете легкий путь? – начал Белицкий. – А кто же будет служить в нашей армии?

– Как артист я принесу гораздо больше пользы армии.

– А Родине, Сичкин, нужны солдаты, а не танцоры.

На этом разговор окончился. Время шло, Вирский меня торопил, а директор не отпускал. Я опять пошел к нему. Какие только доводы я ни приводил, но все безрезультатно. Белицкий упорно стоял на своем. Сколько нелестного услышал я в свой адрес!

Оказалось, что я не патриот, чуть ли не дезертир. Мне казалось, что вот–вот директор обвинит меня в измене.

– Если начнется война, вы, небось, первым в Ташкент удерете. С такими, как вы, Сичкин, я бы в разведку не пошел. Я как коммунист вам скажу: с такими, как вы, коммунизм не построишь, – закончил он тирадой и выставил меня.

Я уже было махнул рукой и собирался извиниться перед Вирским. Но неожиданно выручил случай. Директор Белицкий уехал куда–то на несколько дней, а оставшийся вместо него заместитель без звука меня отпустил. 15 июня 1941 года я впервые надел солдатскую форму. Через шесть дней началась война…

В дни первого военного лета было не до песен и танцев. С первых дней войны, когда немцы приблизились к Киеву, началась эвакуация. Наш ансамбль использовали как обычное воинское подразделение. Мы патрулировали город, несли караульную службу. Последние дни перед сдачей города мы стояли в заслоне на днепровских пристанях, откуда баржами отправляли людей в тыл. Это была адская работа. Десятки тысяч людей рвались уехать, а у пристани

стояли считаные баржи. Отправляли женщин с детьми, больных и раненых, пожилых людей. Остальных сдержать было нелегко, во время погрузки на пристани неожиданно появился мой бывший директор с тринадцатью чемоданами. Увидев меня, он изобразил на лице смешанные чувства. Я так и не понял: то ли он безмерно счастлив нашей встрече, то ли у него расстройство желудка. Директор–патриот протянул мне бумагу, в которой говорилось, что товарищ Белицкий командирован в город Ташкент для организации фронтового ансамбля. sal Повідомлень: 3829 З нами з: 25.03.16 Подякував: 771 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:05 Schmit

Повідомлень: 1220 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:08

shapo написав: Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков". Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".

Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета.



Другой форумчанин с удивлением узнает на страницах этого форума о существовании в Европе империй еще в 20-м веке

ЛАД написав: (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?) (кстати, о каких европейских империях в те времена Вы говорите?)

Третий форумчанин воспринимает события Второй мировой войны исключительно как высадку союзников в Нормандии летом 44-го года, и на этом основании делает далеко идущие выводы

andrijk777 написав: Факти в статті вірні, але однобокі.

Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.

Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався. Факти в статті вірні, але однобокі.Достатньо порівняти скільки Третій Рейх втратив людей/техніки на Західному фронті і скільки на Східному. І все стане на свої місця.Моя думка така - СРСР ви виграв війну і без ленд-лізу. Зимою 1941 війна вже була програна Гітлером - тому що ресурсів для подальшого наступу не було, а СРСР(Сталін) ніколи б не здався.

Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».

Но главное даже не в этом. Факты в процитированной Hotab-ом статье (и во многих других исследованиях) наносят сокрушительный удар по главному постулату путинского победобесия – «Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацистской Германией, а союзники немного помогли, высадившись в Нормандии чуть ли не в конце войны». А ведь этот постулат является чуть ли не единственным государствообразующим стержнем современной России. Убери его, и что останется?

А если еще убрать из сознания думающих людей мифы о трех братских славянских народах (причем пресловутый «русский народ» обязательно старший брат), и том, что Московия – Российская империя – СССР – являются историческими продолжателями Киевской Руси, то о каком «русском мире» вообще можно вести речь?

Вот почему, ИМХО, вопросы истории – Украины ли, ВОв и ВМВ ли, либо еще какие, актуальны как никогда в сложившейся ситуации идеологической борьбы за мозги постсоветских пересичных с путинским совком-2. Просто поражает историческая дремучесть форумчан. Ведь вроде очень неглупые люди здесь собрались. Однако хомо советикус выглядывает очень часто в тех или иных постах. Все мы родом из СССР, и я в том числе. Все, кто учился в советских школах, именно так и воспринимают вновь открывающиеся исторические свидетельства по широкому перечню вопросов и тем.Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета.Другой форумчанин с удивлением узнает на страницах этого форума о существовании в Европе империй еще в 20-м векеТретий форумчанин воспринимает события Второй мировой войны исключительно как высадку союзников в Нормандии летом 44-го года, и на этом основании делает далеко идущие выводыРесурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».Но главное даже не в этом. Факты в процитированной Hotab-ом статье (и во многих других исследованиях) наносят сокрушительный удар по главному постулату путинского победобесия – «Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацистской Германией, а союзники немного помогли, высадившись в Нормандии чуть ли не в конце войны». А ведь этот постулат является чуть ли не единственным государствообразующим стержнем современной России. Убери его, и что останется?А если еще убрать из сознания думающих людей мифы о трех братских славянских народах (причем пресловутый «русский народ» обязательно старший брат), и том, что Московия – Российская империя – СССР – являются историческими продолжателями Киевской Руси, то о каком «русском мире» вообще можно вести речь?Вот почему, ИМХО, вопросы истории – Украины ли, ВОв и ВМВ ли, либо еще какие, актуальны как никогда в сложившейся ситуации идеологической борьбы за мозги постсоветских пересичных с путинским совком-2. AlexxK Повідомлень: 218 З нами з: 23.07.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:54 AlexxK написав: shapo написав: shapo написав:

Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".

shapo написав:Я же предлагал выдать что-нибудь осмысленное в доказательство существования государства Украина и народа украинцы, а в ответ обычный словесный понос с … претензией на какие-то неизвестные мне знания неведомой истории от нынешних "историков".

Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета. Если эти знания неизвестные Вам, то почему бы Вам о них не узнать? Потом могли бы подискутировать по сути, со знанием предмета.

Так откуда он может узнать? В советских источниках этого нет. Там Украину и украинцев вместе с мовой придумал австрийский генштаб на пару с члениным (ну или Грушевский). Так откуда он может узнать? В советских источниках этого нет. Там Украину и украинцев вместе с мовой придумал австрийский генштаб на пару с члениным (ну или Грушевский). Schmit

Повідомлень: 1220 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:48 shapo написав: Путин напал потому, что увидел возможность для нападения благодаря разваленной в очередной раз после очередного майдана стране и потому, что не хотел чтобы Украина приблизила НАТО к его границам. Путин напал потому, что увидел возможность для нападения благодаря разваленной в очередной раз после очередного майдана стране и потому, что не хотел чтобы Украина приблизила НАТО к его границам. Ясно

Він сволота.але він російська сволота,бо дбав за російських свиней....

А в тебе .чому ця підлість з сторони пуйла викликає загальний одобрямс?



Наприклад США , коли СРСР було важко в 1941-1945 - не зважаючи на ідеологічні протиріччя не напало на союз - а допомогло Ленд -лінзом

Те саме США в 1991 не розвалило росію - а нагодувало ніжками Буша...

І це ідеологічний противник...

А чому ж тоді той хто називав себе старшим братом спробував так познущатись над нами?

А ти цьому ще й радий.

То хто ти? ЯсноВін сволота.але він російська сволота,бо дбав за російських свиней....А в тебе .чому ця підлість з сторони пуйла викликає загальний одобрямс?Наприклад США , коли СРСР було важко в 1941-1945 - не зважаючи на ідеологічні протиріччя не напало на союз - а допомогло Ленд -лінзомТе саме США в 1991 не розвалило росію - а нагодувало ніжками Буша...І це ідеологічний противник...А чому ж тоді той хто називав себе старшим братом спробував так познущатись над нами?А ти цьому ще й радий.То хто ти? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22657 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:50 AlexxK написав: Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад». Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».

Ок.

Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???

Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.

Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо?

AlexxK написав: «Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацистской Германией, а союзники немного помогли, высадившись в Нормандии чуть ли не в конце войны».

«Советский Союз внес решающий вклад в победу над нацистской Германией, а союзники немного помогли, высадившись в Нормандии чуть ли не в конце войны».

Так це правда. СРСР вніс вирішальний вклад.

Подібні статті - однобокі! Не аналізують фактів з "іншої сторони". США таким чином возвеличують себе і всій вклад - це нормально.

Не нормально, що ви, якщо ви не громадянин США(Заходу), вірите таким статтям.

AlexxK написав: А ведь этот постулат является чуть ли не единственным государствообразующим стержнем современной России. Убери его, и что останется?

А ведь этот постулат является чуть ли не единственным государствообразующим стержнем современной России. Убери его, и что останется?

А це брєд.

Навіть якщо так - з чиєї свідомості ви його зібрались "забрати"?

В свідомості американців його немає.

Для українців це повинно бути питанням історії а не політики. Ось я і мислю категорією історії і фактів.

А з свідомості росіян ви його НІКОЛИ не заберете. Це 100% факт.

AlexxK написав: А если еще убрать из сознания думающих людей мифы о трех братских славянских народах (причем пресловутый «русский народ» обязательно старший брат), и том, что Московия – Российская империя – СССР – являются историческими продолжателями Киевской Руси, то о каком «русском мире» вообще можно вести речь?

А если еще убрать из сознания думающих людей мифы о трех братских славянских народах (причем пресловутый «русский народ» обязательно старший брат), и том, что Московия – Российская империя – СССР – являются историческими продолжателями Киевской Руси, то о каком «русском мире» вообще можно вести речь?

В свідомості українців цього вже давно немає.

А на свідомість росіян у нас впливу великого немає. І цей форум на їх "свідомість" не вплине. Ок.Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо?Так це правда. СРСР внісвклад.Подібні статті -! Не аналізують фактів з "іншої сторони". США таким чином возвеличують себе і всій вклад - це нормально.Не нормально, що ви, якщо ви не громадянин США(Заходу), вірите таким статтям.А це брєд.Навіть якщо так - з чиєї свідомості ви його зібрались "забрати"?В свідомості американців його немає.Для українців це повинно бути питанняма не. Ось я і мислю категорією історії і фактів.А з свідомості росіян ви йогоне заберете. Це 100% факт.В свідомості українців цього вже давно немає.А на свідомість росіян у нас впливу великого немає. І цей форум на їх "свідомість" не вплине. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 08 тра, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2063 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:58 andrijk777 написав: AlexxK написав: Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад». Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».

Ок.

Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???

Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.

Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо? Ок.Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо? Вам же ж написали чому

1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою

2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...



При цьому

Це не зменшує заслуг СРСР у війні.

Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.

Наприклад

Ви погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?

Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путіна

Просто Ви вважаєте що

СРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзників

путін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....

Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франція

у путіна крім вищеозначених ще й Україна... Вам же ж написали чому1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...При цьомуЦе не зменшує заслуг СРСР у війні.Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.НаприкладВи погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путінаПросто Ви вважаєте щоСРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзниківпутін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франціяу путіна крім вищеозначених ще й Україна... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22657 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6021602260236024> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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