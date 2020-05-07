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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6021602260236024 Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14 shapo написав: 1)Что мне дали, убогий "патриот"? З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. В отличие от вас я учился в советской аспирантуре и там учили как доказывать научный факт 1)Что мне дали, убогий "патриот"? З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. В отличие от вас я учился в советской аспирантуре и там учили как доказывать научный факт

Только на первом видео 15 карт с Русью на территориях нынешней Украины и квакающими жабами либо Московией на территориях нынешней РФ. Также на канале у автора представлено множество карт с Украиной и Московией одновременно.

Сомневаетесь в подлинности, думаете, кто-то специально подделал десятки карт, чтобы сфальсифицировать историю росиюшки? Это же все легко проверяется. У вас есть шанс разоблачить ненавистного русофоба.



А вот сравнение оригинала и московитской подделки.

Только на первом видео 15 карт с Русью на территориях нынешней Украины и квакающими жабами либо Московией на территориях нынешней РФ. Также на канале у автора представлено множество карт с Украиной и Московией одновременно.Сомневаетесь в подлинности, думаете, кто-то специально подделал десятки карт, чтобы сфальсифицировать историю росиюшки? Это же все легко проверяется. У вас есть шанс разоблачить ненавистного русофоба.А вот сравнение оригинала и московитской подделки. Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 1220 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14 budivelnik написав: andrijk777 написав: AlexxK написав: Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад». Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».

Ок.

Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???

Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.

Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо? Ок.Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо? Вам же ж написали чому

1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою

2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...

Вам же ж написали чому1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...

Ок.

Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.

А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). Ок.Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). andrijk777

Повідомлень: 2063 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:23 andrijk777 написав: budivelnik написав: Вам же ж написали чому

1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою

2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...

При цьому

Це не зменшує заслуг СРСР у війні.

Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.

Наприклад

Ви погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?

Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путіна

Просто Ви вважаєте що

СРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзників

путін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....

Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франція

у путіна крім вищеозначених ще й Україна... Вам же ж написали чому1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...При цьомуЦе не зменшує заслуг СРСР у війні.Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.НаприкладВи погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путінаПросто Ви вважаєте щоСРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзниківпутін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франціяу путіна крім вищеозначених ще й Україна... Ок.

Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати. Ок.Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати. Давайте так

1 Ми не знаємо ,щоб могло відбутись якби США не звязало сили СРСР в 1941 році і 17 сибірських дивізій не були б перекинуті з Далекого Сходу під Москву

2 Ми не знаємо що б було під Харковом в 1942 ,коли була повністю оточена армія генерала Власова (тоді ще Сталінського фаворита)

Тобто ми не знаємо багато чого...

Але ми точно можемо припустити ,що у випадку коли б

а - в СРСР було в рази менше автомобілів(Студебекери)

б - літаків - (60% алюмінію з США+ поставки аерокобр)

в - тушонки

г - німці б війська які були в них в Африці.Європі - перекинули б на Східний (для німців) фронт

д - японська 2-млн армія відкрила б бойові дії в 1941 році на Далекому Сході....



Ви можете спрогнозувати рівень втрат (на скільки збільшився б) і ймовірність перемоги?

А якби при цьому в 1942-1944, США замість висадки в Нормандії - висадились би на Сахаліні?

Англічани в Мурманську( як в 1918)

Французи в Одесі?



Як думаєте

Потягнув би один СРСР проти всіх? Давайте так1 Ми не знаємо ,щоб могло відбутись якби США не звязало сили СРСР в 1941 році і 17 сибірських дивізій не були б перекинуті з Далекого Сходу під Москву2 Ми не знаємо що б було під Харковом в 1942 ,коли була повністю оточена армія генерала Власова (тоді ще Сталінського фаворита)Тобто ми не знаємо багато чого...Але ми точно можемо припустити ,що у випадку коли ба - в СРСР було в рази менше автомобілів(Студебекери)б - літаків - (60% алюмінію з США+ поставки аерокобр)в - тушонкиг - німці б війська які були в них в Африці.Європі - перекинули б на Східний (для німців) фронтд - японська 2-млн армія відкрила б бойові дії в 1941 році на Далекому Сході....Ви можете спрогнозувати рівень втрат (на скільки збільшився б) і ймовірність перемоги?А якби при цьому в 1942-1944, США замість висадки в Нормандії - висадились би на Сахаліні?Англічани в Мурманську( як в 1918)Французи в Одесі?Як думаєтеПотягнув би один СРСР проти всіх? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22657 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33 shapo написав: З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанскомвыдавая чушь которую я отметил.



А вот зато шарику этот пенсионер верит не задумываясь. А вот зато шарику этот пенсионер верит не задумываясь. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5096 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:36 andrijk777 написав: А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5096 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:37 budivelnik

Вибачте, але інколи вас "заносить".

Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним.

Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43.

Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. andrijk777

Повідомлень: 2063 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:38 Sommer написав: andrijk777 написав: А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й

Де? Де? andrijk777

Повідомлень: 2063 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6021602260236024 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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