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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14
shapo написав:
1)Что мне дали, убогий "патриот"? З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. В отличие от вас я учился в советской аспирантуре и там учили как доказывать научный факт
Только на первом видео 15 карт с Русью на территориях нынешней Украины и квакающими жабами либо Московией на территориях нынешней РФ. Также на канале у автора представлено множество карт с Украиной и Московией одновременно.
Сомневаетесь в подлинности, думаете, кто-то специально подделал десятки карт, чтобы сфальсифицировать историю росиюшки? Это же все легко проверяется. У вас есть шанс разоблачить ненавистного русофоба.
А вот сравнение оригинала и московитской подделки.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 08 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14
budivelnik написав: andrijk777 написав: AlexxK написав:
Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».
Ок.
Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???
Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.
Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо?
Вам же ж написали чому
1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою
2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...
Ок.
Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.
А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
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andrijk777
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:23
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Вам же ж написали чому
1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою
2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...
При цьому
Це не зменшує заслуг СРСР у війні.
Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.
Наприклад
Ви погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?
Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путіна
Просто Ви вважаєте що
СРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзників
путін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....
Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франція
у путіна крім вищеозначених ще й Україна...
Ок.
Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.
Давайте так
1 Ми не знаємо ,щоб могло відбутись якби США не звязало сили СРСР в 1941 році і 17 сибірських дивізій не були б перекинуті з Далекого Сходу під Москву
2 Ми не знаємо що б було під Харковом в 1942 ,коли була повністю оточена армія генерала Власова (тоді ще Сталінського фаворита)
Тобто ми не знаємо багато чого...
Але ми точно можемо припустити ,що у випадку коли б
а - в СРСР було в рази менше автомобілів(Студебекери)
б - літаків - (60% алюмінію з США+ поставки аерокобр)
в - тушонки
г - німці б війська які були в них в Африці.Європі - перекинули б на Східний (для німців) фронт
д - японська 2-млн армія відкрила б бойові дії в 1941 році на Далекому Сході....
Ви можете спрогнозувати рівень втрат (на скільки збільшився б) і ймовірність перемоги?
А якби при цьому в 1942-1944, США замість висадки в Нормандії - висадились би на Сахаліні?
Англічани в Мурманську( як в 1918)
Французи в Одесі?
Як думаєте
Потягнув би один СРСР проти всіх?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33
shapo написав:
З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто
выдавая чушь которую я отметил.
А вот зато шарику этот пенсионер верит не задумываясь.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:36
andrijk777 написав:
А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:37
budivelnik
Вибачте, але інколи вас "заносить".
Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним.
Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43.
Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:38
Sommer написав: andrijk777 написав:
А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль.
Де?
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