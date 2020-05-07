Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1)Что мне дали, убогий "патриот"? З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. В отличие от вас я учился в советской аспирантуре и там учили как доказывать научный факт
Только на первом видео 15 карт с Русью на территориях нынешней Украины и квакающими жабами либо Московией на территориях нынешней РФ. Также на канале у автора представлено множество карт с Украиной и Московией одновременно. Сомневаетесь в подлинности, думаете, кто-то специально подделал десятки карт, чтобы сфальсифицировать историю росиюшки? Это же все легко проверяется. У вас есть шанс разоблачить ненавистного русофоба.
А вот сравнение оригинала и московитской подделки.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів.
AlexxK написав:Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».
Ок. Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ??? Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни. Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо?
Вам же ж написали чому 1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою 2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...
Ок. Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати. А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
budivelnik написав:Вам же ж написали чому 1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою 2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному... При цьому Це не зменшує заслуг СРСР у війні. Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами. Наприклад Ви погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла? Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путіна Просто Ви вважаєте що СРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзників путін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників.... Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франція у путіна крім вищеозначених ще й Україна...
Ок. Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.
Давайте так 1 Ми не знаємо ,щоб могло відбутись якби США не звязало сили СРСР в 1941 році і 17 сибірських дивізій не були б перекинуті з Далекого Сходу під Москву 2 Ми не знаємо що б було під Харковом в 1942 ,коли була повністю оточена армія генерала Власова (тоді ще Сталінського фаворита) Тобто ми не знаємо багато чого... Але ми точно можемо припустити ,що у випадку коли б а - в СРСР було в рази менше автомобілів(Студебекери) б - літаків - (60% алюмінію з США+ поставки аерокобр) в - тушонки г - німці б війська які були в них в Африці.Європі - перекинули б на Східний (для німців) фронт д - японська 2-млн армія відкрила б бойові дії в 1941 році на Далекому Сході....
Ви можете спрогнозувати рівень втрат (на скільки збільшився б) і ймовірність перемоги? А якби при цьому в 1942-1944, США замість висадки в Нормандії - висадились би на Сахаліні? Англічани в Мурманську( як в 1918) Французи в Одесі?
budivelnik Вибачте, але інколи вас "заносить". Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним. Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43. Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події.
andrijk777 написав:budivelnik Вибачте, але інколи вас "заносить". Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним. Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43. Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події.
1 Ви обговорюєте подію яка існує тільки у Вас в голові і якої ніколи не було Виграш СРСР у війні з Німеччиною без союзників... - тобто розглядаєте віртуальний перебіг подій 2 З іншого боку Ви не розглядаєте такий самий віртуальний перебіг подів в якому США+Франція+Англія могли б бути союзниками Німеччини+Італії+Румунії+Угорщини+Японії...
Тому я Вам і писав Чим Ваші думки(фантазії) відрізняються від фантазій путіна,який заявляє що росія перемогла б усіх і без України+США+Англії і так далі ?
Чи розумієте Ви , що достатньо було Англічанам через Іран відрізати СРСР від Азербайджанської нафти, або Паулюсу під Сталінградом відрізати від нафти? і все....СРСР би загнувся. Чи розумієте Ви ,що мінус 50% літаків - це повна втрата повітря? А що було в 1941,коли німці вибили наші літаки на аеродромах? Німецькі винищувачі ганялись за нашими колонами і розстрілювали їх з повітря. А якби Ваші содати отримували пайок як в блокадному Ленінграді,бо тушонки немає? Як довго вони б могли воювати?
назва____________виготовили в СРСР_отримали__% отримали до виготовили Вибухівка, тис. тон______558___________295,6__________53 % Мідь, тис. тон___________534___________404____________76 % Алюміній, тис. тон_______283___________301___________106 % Олово, тис. тон __________13____________29___________223 % Кобальт, тон_____________340____________470__________138 % Авіапаливо, тис. тон____4700___________1087___________23 % Автомобільні шини, млн штук_3988_______3659___________92 % Шерсть, тис. тон__________96_____________98__________102 % Цукор, тис. тон___________995___________658___________66 % М'ясні консерви, млн банок_432,5_______2077__________480 % Тваринні жири, тис. тон___565___________602__________107 %
Літальних апаратів______14 795 Танків___________________7 056 Легкових джипів_________51 503 Вантажних автівок______375 883 Мотоциклів 35 170 Тракторів 8 071 Гвинтівок 8 218 Автоматичної зброї 131 633 Пістолетів 12 997 Вибухівки 345 735 тонн Динаміту 70 400 000 фунтів Пороху 127 000 тон Тротилу 271 500 000 фунтів Тилуола 237 400 000 фунтів Детонаторів 903 000 Обладнання будівель $10 910 000 Товарних вагонів 11 155 Локомотивів 1 981 Вантажних суден 90 Протичовнові кораблі 105 Торпедних катерів 197 Радіолокаторів 445 Двигунів для кораблів 7 784 Запасів продовольства 4 478 000 тон Машин і обладнання $1 078 965 000 Кольорових металів 802 000 тон Нафтопродуктів 2 670 000 тон Хімікалій 842 000 тон Бавовни 106 893 000 тон Шкір 49 860 тон Шин 3 786 000 Армійських черевиків 15 417 000 пар Ковдр 1 541 590 Спирту 331 066 л Ґудзики 257 723 498 шт.
budivelnik Відповім як єврей: А чим ваші фантазії відрізняються від фантазій путіна? Ще раз: Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. Фантазії путіна нереальні, мої віртуально-реальні(тобто ймовірність їх значно більша нуля). США міг не допомагати СРСР.