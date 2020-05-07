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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14

  shapo написав:1)Что мне дали, убогий "патриот"? З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил. В отличие от вас я учился в советской аспирантуре и там учили как доказывать научный факт

Только на первом видео 15 карт с Русью на территориях нынешней Украины и квакающими жабами либо Московией на территориях нынешней РФ. Также на канале у автора представлено множество карт с Украиной и Московией одновременно.
Сомневаетесь в подлинности, думаете, кто-то специально подделал десятки карт, чтобы сфальсифицировать историю росиюшки? Это же все легко проверяется. У вас есть шанс разоблачить ненавистного русофоба.

А вот сравнение оригинала и московитской подделки.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 тра, 2020 17:22, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:14

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  AlexxK написав:Ресурсы для дальнейшего наступления у Гитлера были очень внушительные. Летом 42-го ситуация для СССР сложилась еще критичнее, чем в конце 41-го под Москвой, и доказательством этому служит печально известный приказ Сталина «Ни шагу назад».

Ок.
Чому не була взята Москва? Чому не був взятий Ленінград? ЧОМУ???
Не потрібно бути великим стратегом щоб розуміти що взяття столиці і найбільшого міста - ця основні цілі будь-якої війни.
Тим більше Наполеон взяв Москву - і чьо?
Вам же ж написали чому
1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою
2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...

Ок.
Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.
А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:23

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Вам же ж написали чому
1 Тому що США звязало сили Японії... і СРСР отримав додаткових 300000 солдат для прикриття і контрнаступу під Москвою
2 Тому що Гітлер воював на Два фронти , в той час коли СРСР воювало тільки на одному...
При цьому
Це не зменшує заслуг СРСР у війні.
Просто це дає можливість тим хто хоче зрозуміти - зробити правильні висновки .а не користуватись вбитими в голову радянськими.а сьогодні і путінськими штампами.
Наприклад
Ви погоджуєтесь що весь вклад в перемогу внесла росія...яка по словам путіна все одно б перемогла?
Адже Ваші переконання тютелька в тютельку підтверджують тези путіна
Просто Ви вважаєте що
СРСР - і так би переміг без жодної допомоги зі сторони інших союзників
путін вважає що...Росія і так би перемогла без допомоги союзників....
Тільки у Вас союзники це - США/Англія/Франція
у путіна крім вищеозначених ще й Україна...
Ок.
Це означає що у Гітлера було недостатньо сил щоб перемогти СРСР вже зимою 1941. Що я і хочу сказати.
Давайте так
1 Ми не знаємо ,щоб могло відбутись якби США не звязало сили СРСР в 1941 році і 17 сибірських дивізій не були б перекинуті з Далекого Сходу під Москву
2 Ми не знаємо що б було під Харковом в 1942 ,коли була повністю оточена армія генерала Власова (тоді ще Сталінського фаворита)
Тобто ми не знаємо багато чого...
Але ми точно можемо припустити ,що у випадку коли б
а - в СРСР було в рази менше автомобілів(Студебекери)
б - літаків - (60% алюмінію з США+ поставки аерокобр)
в - тушонки
г - німці б війська які були в них в Африці.Європі - перекинули б на Східний (для німців) фронт
д - японська 2-млн армія відкрила б бойові дії в 1941 році на Далекому Сході....

Ви можете спрогнозувати рівень втрат (на скільки збільшився б) і ймовірність перемоги?
А якби при цьому в 1942-1944, США замість висадки в Нормандії - висадились би на Сахаліні?
Англічани в Мурманську( як в 1918)
Французи в Одесі?

Як думаєте
Потягнув би один СРСР проти всіх?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33

  shapo написав: З карты неизвестного происхождения в которых надписи на польском, а якобы Украина на испанском и комментирует их неизвестно кто выдавая чушь которую я отметил.


А вот зато шарику этот пенсионер верит не задумываясь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:36

  andrijk777 написав:А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:37

budivelnik
Вибачте, але інколи вас "заносить".
Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним.
Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43.
Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:38

  Sommer написав:
  andrijk777 написав:А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль.

Де?
Зображення
Як то кажуть іноді краще жувати, ніж говорити.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 08 тра, 2020 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:54

  andrijk777 написав:budivelnik
Вибачте, але інколи вас "заносить".
Я не збираюсь обговорювати висадку США на Сахаліні, тому що вважаю це нереальним.
Аналогічно я(і не тільки я, а усі історики) вважаю нереальним напад Японії на СРСР в 41-43.
Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події.
1 Ви обговорюєте подію яка існує тільки у Вас в голові і якої ніколи не було
Виграш СРСР у війні з Німеччиною без союзників... - тобто розглядаєте віртуальний перебіг подій
2 З іншого боку Ви не розглядаєте такий самий віртуальний перебіг подів в якому
США+Франція+Англія могли б бути союзниками Німеччини+Італії+Румунії+Угорщини+Японії...

Тому я Вам і писав
Чим Ваші думки(фантазії) відрізняються від фантазій путіна,який заявляє що росія перемогла б усіх і без України+США+Англії і так далі ?

Чи розумієте Ви , що достатньо було Англічанам через Іран відрізати СРСР від Азербайджанської нафти, або Паулюсу під Сталінградом відрізати від нафти? і все....СРСР би загнувся.
Чи розумієте Ви ,що мінус 50% літаків - це повна втрата повітря?
А що було в 1941,коли німці вибили наші літаки на аеродромах? Німецькі винищувачі ганялись за нашими колонами і розстрілювали їх з повітря.
А якби Ваші содати отримували пайок як в блокадному Ленінграді,бо тушонки немає? Як довго вони б могли воювати?

Тому цих якщо стільки - що краще їх не піднімати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:03

лендлінз

назва____________виготовили в СРСР_отримали__% отримали до виготовили
Вибухівка, тис. тон______558___________295,6__________53 %
Мідь, тис. тон___________534___________404____________76 %
Алюміній, тис. тон_______283___________301___________106 %
Олово, тис. тон __________13____________29___________223 %
Кобальт, тон_____________340____________470__________138 %
Авіапаливо, тис. тон____4700___________1087___________23 %
Автомобільні шини, млн штук_3988_______3659___________92 %
Шерсть, тис. тон__________96_____________98__________102 %
Цукор, тис. тон___________995___________658___________66 %
М'ясні консерви, млн банок_432,5_______2077__________480 %
Тваринні жири, тис. тон___565___________602__________107 %






Літальних апаратів______14 795
Танків___________________7 056
Легкових джипів_________51 503
Вантажних автівок______375 883
Мотоциклів 35 170
Тракторів 8 071
Гвинтівок 8 218
Автоматичної зброї 131 633
Пістолетів 12 997
Вибухівки 345 735 тонн
Динаміту 70 400 000 фунтів
Пороху 127 000 тон
Тротилу 271 500 000 фунтів
Тилуола 237 400 000 фунтів
Детонаторів 903 000
Обладнання будівель $10 910 000
Товарних вагонів 11 155
Локомотивів 1 981
Вантажних суден 90
Протичовнові кораблі 105
Торпедних катерів 197
Радіолокаторів 445
Двигунів для кораблів 7 784
Запасів продовольства 4 478 000 тон
Машин і обладнання $1 078 965 000
Кольорових металів 802 000 тон
Нафтопродуктів 2 670 000 тон
Хімікалій 842 000 тон
Бавовни 106 893 000 тон
Шкір 49 860 тон
Шин 3 786 000
Армійських черевиків 15 417 000 пар
Ковдр 1 541 590
Спирту 331 066 л
Ґудзики 257 723 498 шт.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:05

budivelnik
Відповім як єврей:
А чим ваші фантазії відрізняються від фантазій путіна?
Ще раз: Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. Фантазії путіна нереальні, мої віртуально-реальні(тобто ймовірність їх значно більша нуля). США міг не допомагати СРСР.
andrijk777
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