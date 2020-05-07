Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
маршал Г. К. Жуков в послевоенных беседах с писателем К. М. Симоновым заявил: "Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских "студебеккеров" нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок". При этом Жуков подчеркивал, что "мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией"{4}. Достоверность передачи К. Симоновым этих бесед с Жуковым, состоявшихся в 1965- 1966 гг., подтверждается высказываниями Г. Жукова, зафиксированными в результате прослушивания органами безопасности в 1963 г.: "Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии"
andrijk777 написав:budivelnik Відповім як єврей: А чим ваші фантазії відрізняються від фантазій путіна? Ще раз: Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. Фантазії путіна нереальні, мої віртуально-реальні(тобто ймовірність їх значно більша нуля). США міг не допомагати СРСР.
Звичайно що міг. Тільки те що США міг не допомагати не дорівнює тому що СРСР міг сам виграти.
маршал Г. К. Жуков в послевоенных беседах с писателем К. М. Симоновым заявил: "Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских "студебеккеров" нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок". При этом Жуков подчеркивал, что "мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией"{4}. Достоверность передачи К. Симоновым этих бесед с Жуковым, состоявшихся в 1965- 1966 гг., подтверждается высказываниями Г. Жукова, зафиксированными в результате прослушивания органами безопасности в 1963 г.: "Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии"
Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."?
andrijk777 написав:Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."?
Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса 337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках 2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше.... мінус 50% авіації мінус 2,6 млн тонн нафтопродуктів ( мінус 100 млн мотогодин техніки)
andrijk777 написав:Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."?
Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса 337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках 2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше.... мінус 50% авіації
Для вас це ще не критично?
До чого тут я? Оригінальний пост:
Sommer написав:
andrijk777 написав:А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).
Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль.
andrijk777 написав:budivelnik Вистачить переливати з пустого в порожнє. Ми тут не соціальну програму обговорюємо, а війну. Воювали би і босі, якби Сталін наказав.
А ви пробували взимку босим воювати? А на голодний шлунок? Сталін наказати б наказав - от трупи тільки виконувати наказів не можуть... А знаєте що таке мінус 100 млн мото*годин? Курська дуга 5 липня-15 липня СРСР 3300 танків+2700 літаків+20 000 гармат(студебекери)=26 000 одиниць техніки*10днів*24години=6,24 млн мото*годин
Тобто союзники забезпечили СРСР паливом на 50 Курських битв Відмінусуйте це паливо і поясніть самі собі Як голодні роками солдати , всю війну без взуття, не використовуючи техніку на протязі 50 найбільших битв - могли перемогти Німмеччину?
Використайте не емоцію Спробуйте це зрозуміти логічно. ПС Я бувший військовий.старшина роти і прекрасно бачив до чого приводить портянка трохи меншої ніж по статуту довжини... Але воювати босим.... мені навіть на думку не приходило
Можна ще порівняти по ВВП Воюють же не армії - воюють економіки Я пропоную порівнятиВВП Німеччини, СРСР ,союзників Німеччини,Союзників СРСР Страны оси __________1938_1939_1940_1941_1942_1943_1944_1945 Австрия_____24___27___27___29___27___28___29___12 Германия_351_384_387__412___417__426__437__310 Италия_____141__151__147__144__145__137__117[11] - Франция - - - 130 116 110 93[12] - Япония 169 184 192 196 197 194 189 144 Страны «оси» : 685 746 753 911 902 895 826 466 Страны антигитлеровской коалиции СССР 359 366 417 359 274[~ 1] 305 362 343 Франция 186 199 164 - - - - 101 Великобритания 284 287 316 344 353 361 346 331 США 800 869 943 1094 1235 1399 1499 1474 Всього : 1629 1600 1840 1596 1862 2065 2363 2341
Як бачите ВВП Німеччини на протязі всієї війни перевищувало ВВП СРСР (крім 1945 року) ВВП антигітлерівської коаліції(без СРСР) було в 3-4 рази більше ніж ВВП СРСР
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 тра, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik Ваша проблема що ви апроксимуєте події "на себе", під свою реальність. Наприклад: залишення Москви в 1812. Абсолютно не логічний крок з воєнної точки зору, з моєї, наприклад, точки зору!!! Тим не менше, який призвів до перемоги над одним з найкращих воєнних стратегів не то що століття, а тисячоліття! Ще раз мої аргументи: Гітлер не взяв ні Москви, ні Ленінграду в 1941 - що є ключові цілі війни. А в 1942 навіть не пробував їх взяти! Логічно що він розумів, що взяти їх неможливо. Війна не могла закінчитись в нічию - війна йшла на смерть. Якщо Рейх не міг перемогти СРСР, то єдиний варіант - СРСР перемагає Рейх, що і сталось в історії. Без ленд-лізу це було б значно довше і болючіше, але це б все-рівно сталось. - це моя думка, а не істина в останній інстанції. ВСЕ.