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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6023602460256026> Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:10 andrijk777 написав: Sommer написав: andrijk777 написав: А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й

Де?

Як то кажуть іноді краще жувати, ніж говорити. Де?Як то кажуть іноді краще жувати, ніж говорити. Точно ?

http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/06.html

Як бачите джерело російське

маршал Г. К. Жуков в послевоенных беседах с писателем К. М. Симоновым заявил: "Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских "студебеккеров" нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок". При этом Жуков подчеркивал, что "мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией"{4}. Достоверность передачи К. Симоновым этих бесед с Жуковым, состоявшихся в 1965- 1966 гг., подтверждается высказываниями Г. Жукова, зафиксированными в результате прослушивания органами безопасности в 1963 г.: "Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии" Точно ?Як бачите джерело російське http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22665 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13 andrijk777 написав: budivelnik

Відповім як єврей:

А чим ваші фантазії відрізняються від фантазій путіна?

Ще раз: Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. Фантазії путіна нереальні, мої віртуально-реальні(тобто ймовірність їх значно більша нуля). США міг не допомагати СРСР. Відповім як єврей:А чим ваші фантазії відрізняються від фантазій путіна?Ще раз: Вибачте, але мені не цікаво обговорювати нереальні(тобто ймовірність яких близька до нуля) події. Фантазії путіна нереальні, мої віртуально-реальні(тобто ймовірність їх значно більша нуля). США міг не допомагати СРСР. Звичайно що міг.

Тільки те що США міг не допомагати не дорівнює тому що СРСР міг сам виграти. Звичайно що міг.Тільки те що США міг не допомагати не дорівнює тому що СРСР міг сам виграти. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22665 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:13 budivelnik написав: andrijk777 написав: Sommer написав: Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й

Де?

Як то кажуть іноді краще жувати, ніж говорити. Де?Як то кажуть іноді краще жувати, ніж говорити. Точно ?

http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/06.html

Як бачите джерело російське

маршал Г. К. Жуков в послевоенных беседах с писателем К. М. Симоновым заявил: "Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать и такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны это нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американских порохов, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было необходимо. Без американских "студебеккеров" нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Да они в значительной мере вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых для самых разных нужд войны, был тоже связан с рядом американских поставок". При этом Жуков подчеркивал, что "мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном отношении страной по сравнению с Германией"{4}. Достоверность передачи К. Симоновым этих бесед с Жуковым, состоявшихся в 1965- 1966 гг., подтверждается высказываниями Г. Жукова, зафиксированными в результате прослушивания органами безопасности в 1963 г.: "Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии" Точно ?Як бачите джерело російське

Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."? Де тут написано ""? andrijk777

Повідомлень: 2068 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:19 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."? Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."? Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса

337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках

2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше....

мінус 50% авіації

мінус 2,6 млн тонн нафтопродуктів ( мінус 100 млн мотогодин техніки)



Для вас це ще не критично? Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше....мінус 50% авіаціїмінус 2,6 млн тонн нафтопродуктів ( мінус 100 млн мотогодин техніки)Для вас це ще не критично? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22665 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:21 budivelnik написав: andrijk777 написав: Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."? Де тут написано "говорили що допомога США зіграла критичну роль."? Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса

337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках

2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше....

мінус 50% авіації



Для вас це ще не критично? Відмінусуйте 15 млн пар черевиків = вся армія боса337000 вантажних автомобілів - вся артилерія тягається на руках2 млрд банок тушонки - 2 млн осіб на протязі всієї війни отримують кожного дня на 1 банку менше....мінус 50% авіаціїДля вас це ще не критично?

До чого тут я?

Оригінальний пост:

Sommer написав: andrijk777 написав: А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом). А з цього слідує що допомога Заходу не була критична для СРСР(для перемоги СРСР над Третім Рейхом).

Шкода тільки що такі невідомі начальники, як Сталін з Жуковим не знали цього, та й говорили що допомога США зіграла критичну роль. До чого тут я?Оригінальний пост: andrijk777

Повідомлень: 2068 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:27 budivelnik

Вистачить переливати з пустого в порожнє.

Ми тут не соціальну програму обговорюємо, а війну. Воювали би і босі, якби Сталін наказав. andrijk777

Повідомлень: 2068 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:36 andrijk777 написав: budivelnik

Вистачить переливати з пустого в порожнє.

Ми тут не соціальну програму обговорюємо, а війну. Воювали би і босі, якби Сталін наказав. Вистачить переливати з пустого в порожнє.Ми тут не соціальну програму обговорюємо, а війну. Воювали би і босі, якби Сталін наказав. А ви пробували взимку босим воювати?

А на голодний шлунок?

Сталін наказати б наказав - от трупи тільки виконувати наказів не можуть...

А знаєте що таке мінус 100 млн мото*годин?

Курська дуга 5 липня-15 липня

СРСР 3300 танків+2700 літаків+20 000 гармат(студебекери)=26 000 одиниць техніки*10днів*24години=6,24 млн мото*годин



Тобто союзники забезпечили СРСР паливом на 50 Курських битв

Відмінусуйте це паливо і поясніть самі собі

Як голодні роками солдати , всю війну без взуття, не використовуючи техніку на протязі 50 найбільших битв - могли перемогти Німмеччину?



Використайте не емоцію

Спробуйте це зрозуміти логічно.

ПС

Я бувший військовий.старшина роти і прекрасно бачив до чого приводить портянка трохи меншої ніж по статуту довжини...

Але воювати босим.... мені навіть на думку не приходило А ви пробували взимку босим воювати?А на голодний шлунок?Сталін наказати б наказав - от трупи тільки виконувати наказів не можуть...А знаєте що таке мінус 100 млн мото*годин?Курська дуга 5 липня-15 липняСРСР 3300 танків+2700 літаків+20 000 гармат(студебекери)=26 000 одиниць техніки*10днів*24години=6,24 млн мото*годинТобто союзники забезпечили СРСР паливом на 50 Курських битвВідмінусуйте це паливо і поясніть самі собіЯк голодні роками солдати , всю війну без взуття, не використовуючи техніку на протязі 50 найбільших битв - могли перемогти Німмеччину?Використайте не емоціюСпробуйте це зрозуміти логічно.ПСЯ бувший військовий.старшина роти і прекрасно бачив до чого приводить портянка трохи меншої ніж по статуту довжини...Але воювати босим.... мені навіть на думку не приходило http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22665 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:42 Можна ще порівняти по ВВП

Воюють же не армії - воюють економіки

Я пропоную порівнятиВВП Німеччини, СРСР ,союзників Німеччини,Союзників СРСР

Страны оси

__________1938_1939_1940_1941_1942_1943_1944_1945

Австрия_____24___27___27___29___27___28___29___12

Германия_351_384_387__412___417__426__437__310

Италия_____141__151__147__144__145__137__117[11] -

Франция - - - 130 116 110 93[12] -

Япония 169 184 192 196 197 194 189 144

Страны «оси» : 685 746 753 911 902 895 826 466

Страны антигитлеровской коалиции

СССР 359 366 417 359 274[~ 1] 305 362 343

Франция 186 199 164 - - - - 101

Великобритания 284 287 316 344 353 361 346 331

США 800 869 943 1094 1235 1399 1499 1474

Всього : 1629 1600 1840 1596 1862 2065 2363 2341



Як бачите

ВВП Німеччини на протязі всієї війни перевищувало ВВП СРСР (крім 1945 року)

ВВП антигітлерівської коаліції(без СРСР) було в 3-4 рази більше ніж ВВП СРСР Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 08 тра, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22665 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:44 Воевали с Гитлером и СССР, и союзники.

Я так понимаю, глубинная суть --- кто кому помог разбить Гитлера: СССР союзникам или союзники СССР, или равнозначно.





Чем-то по принципу перекликается с: кто кому помогает бороться с Украиной -- рашка сепарам или сепары рашке, или совместно.



))



В первом случае пуйло кричит: наш вклад основной, союзники лишь помогали.

Во втором: настамнет, мы не сторона конфликта. detroytred

Повідомлень: 22909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:55 budivelnik

Ваша проблема що ви апроксимуєте події "на себе", під свою реальність.

Наприклад: залишення Москви в 1812. Абсолютно не логічний крок з воєнної точки зору, з моєї, наприклад, точки зору!!! Тим не менше, який призвів до перемоги над одним з найкращих воєнних стратегів не то що століття, а тисячоліття!

Ще раз мої аргументи:

Гітлер не взяв ні Москви, ні Ленінграду в 1941 - що є ключові цілі війни.

А в 1942 навіть не пробував їх взяти! Логічно що він розумів, що взяти їх неможливо.

Війна не могла закінчитись в нічию - війна йшла на смерть.

Якщо Рейх не міг перемогти СРСР, то єдиний варіант - СРСР перемагає Рейх, що і сталось в історії.

Без ленд-лізу це було б значно довше і болючіше, але це б все-рівно сталось. - це моя думка, а не істина в останній інстанції.

ВСЕ. andrijk777

Повідомлень: 2068 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6023602460256026> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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