Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Творчество душевнобольных Есть много стран, у которых нет ядерного оружия и они прекрасно живут
Ну и заповедь "Не убий"
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 тра, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:budivelnik Ваша проблема що ви апроксимуєте події "на себе", під свою реальність. Наприклад: залишення Москви в 1812. Абсолютно не логічний крок з воєнної точки зору, з моєї, наприклад, точки зору!!! Тим не менше, який призвів до перемоги над одним з найкращих воєнних стратегів не то що століття, а тисячоліття! Ще раз мої аргументи: Гітлер не взяв ні Москви, ні Ленінграду в 1941 - що є ключові цілі війни. А в 1942 навіть не пробував їх взяти! Логічно що він розумів, що взяти їх неможливо. Війна не могла закінчитись в нічию - війна йшла на смерть. Якщо Рейх не міг перемогти СРСР, то єдиний варіант - СРСР перемагає Рейх, що і сталось в історії. Без ленд-лізу це було б значно довше і болючіше, але це б все-рівно сталось. - це моя думка, а не істина в останній інстанції. ВСЕ.
Ваша помилка в тому що ви мислите прямолінійно... 1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США 2 В 1942 році Гітлер 12-29 травня під Харковом
Загальні втрати радянських військ становили 277 190 військовослужбовців, з них 170 958 убитими, зниклими безвісти або захопленими у полон та 106 232 поранених. Середньо-добові втрати становили 15 399 військовослужбовці
Ліквідував цей подарунок США-Сталіну 3 Але при цьому , в жовтні 1941 були прийняті угоди по допомозі СРСР з сторони США по ленд-лізу.....
Таким чином Спочатку ситуація на фронті була стабілізована,(до початку 1943 ледве відбивались під Сталінградом+ втратили Севастополь і Крим, Ростов і Ворошиловград)) , ...і аж тоді початок наступу. Тобто ще весь 1942 рік-СРСР відступало Наступ на москву був заміненай на наступ на Кавказ ,щоб відрізати СРСР від Бакинської нафти.