Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует, - заявил Смирнов.
Творчество душевнобольных Есть много стран, у которых нет ядерного оружия и они прекрасно живут
Ну и заповедь "Не убий"
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 тра, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:budivelnik Ваша проблема що ви апроксимуєте події "на себе", під свою реальність. Наприклад: залишення Москви в 1812. Абсолютно не логічний крок з воєнної точки зору, з моєї, наприклад, точки зору!!! Тим не менше, який призвів до перемоги над одним з найкращих воєнних стратегів не то що століття, а тисячоліття! Ще раз мої аргументи: Гітлер не взяв ні Москви, ні Ленінграду в 1941 - що є ключові цілі війни. А в 1942 навіть не пробував їх взяти! Логічно що він розумів, що взяти їх неможливо. Війна не могла закінчитись в нічию - війна йшла на смерть. Якщо Рейх не міг перемогти СРСР, то єдиний варіант - СРСР перемагає Рейх, що і сталось в історії. Без ленд-лізу це було б значно довше і болючіше, але це б все-рівно сталось. - це моя думка, а не істина в останній інстанції. ВСЕ.
Ваша помилка в тому що ви мислите прямолінійно... 1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США 2 В 1942 році Гітлер 12-29 травня під Харковом
Загальні втрати радянських військ становили 277 190 військовослужбовців, з них 170 958 убитими, зниклими безвісти або захопленими у полон та 106 232 поранених. Середньо-добові втрати становили 15 399 військовослужбовці
Ліквідував цей подарунок США-Сталіну 3 Але при цьому , в жовтні 1941 були прийняті угоди по допомозі СРСР з сторони США по ленд-лізу.....
Таким чином Спочатку ситуація на фронті була стабілізована,(до початку 1943 ледве відбивались під Сталінградом+ втратили Севастополь і Крим, Ростов і Ворошиловград)) , ...і аж тоді початок наступу. Тобто ще весь 1942 рік-СРСР відступало Наступ на москву був заміненай на наступ на Кавказ ,щоб відрізати СРСР від Бакинської нафти.
30 ноября был день рождения Черчилля. Сталин произнес тост:
«Я хочу сказать вам, что, с советской точки зрения, сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8.000 до 10.000 самолетов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».
Эти слова Сталина зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции.
Hotab Не знаю ,може машини і головніші... Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою....... А якби без американських черевик і тушонки? З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?
pesikot написав:Банковская система в Украине сверхликвидна - Смолий Кстати, да. Несмотря на карантин, платежи ходят без задержек Так что, дядя Яша свою работу делает на отлично. Но многим местным экспертам хочется его сменить, наверное, чтобы начался кризис неплатежей.
Просто зеленым нужен полный контроль над печатным станком и золотовалютными запасами НБУ. Да и с Приватом быстрее порешать. А тут этот порохобот Смолий, как кость в горле.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 08 тра, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Hotab Не знаю ,може машини і головніші... Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою....... А якби без американських черевик і тушонки? З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?
Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі. І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Почитал дискуссию о роли США в победе над Гитлером - аргументы есть у обеих сторон. Но почему мне не нравятся рассуждения в духе "СССР справился бы и без США" - за ними обычно следует "Россия справилась бы и без Украины".
А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder". В назидание! А для украинцев это такая же глупость, как и "можем повторить"
budivelnik написав:Hotab Не знаю ,може машини і головніші... Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою....... А якби без американських черевик і тушонки? З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?
Та я згоден, шо цифри просто жахливі. І ясно що США - це не расея, яка шле в Італію 80% непотрібну. Якщо слали черевики, то значить так попросив СССР . Значить всі свої логістичні склади втратили в перші місяці, і стали голодні та босі. Як воювати без усього цього просто не зрозуміло. Крім того те, що згадувалось раніше : сотні німецьких субмарин, тисячі літаків, які знищила коаліція без СССР... Заводи ... Яка там перемога самим...