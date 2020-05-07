andrijk777 написав:

Ваша проблема що ви апроксимуєте події "на себе", під свою реальність.Наприклад: залишення Москви в 1812. Абсолютно не логічний крок з воєнної точки зору, з моєї, наприклад, точки зору!!! Тим не менше, який призвів до перемоги над одним з найкращих воєнних стратегів не то що століття, а тисячоліття!Ще раз мої аргументи:Гітлер не взяв ні Москви, ні Ленінграду в 1941 - що є ключові цілі війни.А в 1942 навіть не пробував їх взяти! Логічно що він розумів, що взяти їх неможливо.Війна не могла закінчитись в нічию - війна йшла на смерть.Якщо Рейх не міг перемогти СРСР, то єдиний варіант - СРСР перемагає Рейх, що і сталось в історії.Без ленд-лізу це було б значно довше і болючіше, але це б все-рівно сталось. - це моя думка, а не істина в останній інстанції.ВСЕ.