Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6024602560266027 Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:59 Hotab написав: zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?

...не можна допустити цей жах...







Так норм?? ...не можна допустити цей жах...Так норм??



Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! zРадио

Повідомлень: 5555 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:08 zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder". А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder".

проблема в том, что войн не хочет ни один из народов мира, но войны по прежднему возникают. для того что бы понять почему нужно смотреть на причины войн - политика и экономика. при современной политической и экономической системе очевидно новые войны неизбежны независимо на каком языке народы мира будут произносить заклинания типа "никогда снова"... проблема в том, что войн не хочет ни один из народов мира, но войны по прежднему возникают. для того что бы понять почему нужно смотреть на причины войн - политика и экономика. при современной политической и экономической системе очевидно новые войны неизбежны независимо на каком языке народы мира будут произносить заклинания типа "никогда снова"... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4582 З нами з: 06.08.08 Подякував: 241 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:13 Sommer написав: budivelnik написав: Hotab

Не знаю ,може машини і головніші...

Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки

На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою.......

А якби без американських черевик і тушонки?

З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних? Не знаю ,може машини і головніші...Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонкиНа почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою.......А якби без американських черевик і тушонки?З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?



Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі.

І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих. Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі.І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих.

Я думаю Сталіну взагалі було пофіг, голодні в нього люди, та чи взуті. Головне машини для нього. На людських кістках проводив індустріалізацію (голодомори) , тому і не згадав про їжу. Але ми то розуміємо важливість. Я думаю Сталіну взагалі було пофіг, голодні в нього люди, та чи взуті. Головне машини для нього. На людських кістках проводив індустріалізацію (голодомори) , тому і не згадав про їжу. Але ми то розуміємо важливість. Hotab

Повідомлень: 2655 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:14 zРадио написав: Hotab написав: zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?

...не можна допустити цей жах...







Так норм?? ...не можна допустити цей жах...Так норм??



Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Это призыв к тем, у кого до сих пор людоедские имперские замашки. Это призыв к тем, у кого до сих пор людоедские имперские замашки. Hotab

Повідомлень: 2655 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:37 zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"



Да кто бы сомневался. Да кто бы сомневался. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5099 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6024602560266027 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм