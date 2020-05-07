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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:59
Hotab написав: zРадио написав:
А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?
...не можна допустити цей жах...
Так норм??
Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:08
zРадио написав:
А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder".
проблема в том, что войн не хочет ни один из народов мира, но войны по прежднему возникают. для того что бы понять почему нужно смотреть на причины войн - политика и экономика. при современной политической и экономической системе очевидно новые войны неизбежны независимо на каком языке народы мира будут произносить заклинания типа "никогда снова"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:13
Sommer написав: budivelnik написав:Hotab
Не знаю ,може машини і головніші...
Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки
На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою.......
А якби без американських черевик і тушонки?
З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?
Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі.
І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих.
Я думаю Сталіну взагалі було пофіг, голодні в нього люди, та чи взуті. Головне машини для нього. На людських кістках проводив індустріалізацію (голодомори) , тому і не згадав про їжу. Але ми то розуміємо важливість.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:14
zРадио написав: Hotab написав: zРадио написав:
А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?
...не можна допустити цей жах...
Так норм??
Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
Это призыв к тем, у кого до сих пор людоедские имперские замашки.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:37
zРадио написав:
А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"
Да кто бы сомневался.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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