Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Украиной территорий Донецкой и Луганской областей.

39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительным выходным.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.