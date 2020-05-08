RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6025602660276028>
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:59

  Hotab написав:
  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?

...не можна допустити цей жах...



Так норм??


Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:08

  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder".

проблема в том, что войн не хочет ни один из народов мира, но войны по прежднему возникают. для того что бы понять почему нужно смотреть на причины войн - политика и экономика. при современной политической и экономической системе очевидно новые войны неизбежны независимо на каком языке народы мира будут произносить заклинания типа "никогда снова"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4582
З нами з: 06.08.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:13

  Sommer написав:
  budivelnik написав:Hotab
Не знаю ,може машини і головніші...
Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки
На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою.......
А якби без американських черевик і тушонки?
З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?


Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі.
І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих.

Я думаю Сталіну взагалі було пофіг, голодні в нього люди, та чи взуті. Головне машини для нього. На людських кістках проводив індустріалізацію (голодомори) , тому і не згадав про їжу. Але ми то розуміємо важливість.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:14

  zРадио написав:
  Hotab написав:
  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что?

...не можна допустити цей жах...



Так норм??


Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Это призыв к тем, у кого до сих пор людоедские имперские замашки.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:37

  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"


Да кто бы сомневался. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03

Re: Політичні дискусії

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Украиной территорий Донецкой и Луганской областей.
39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.
Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительным выходным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16654
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4171 раз.
Подякували: 6651 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:43

Re: Політичні дискусії

8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии
заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16654
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4171 раз.
Подякували: 6651 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:47

  Sommer написав:
  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"


Да кто бы сомневался. :mrgreen:


А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:54

  budivelnik написав:1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США

Постійно це пишете.
Якщо у тебе під столицею стоять ворожі війська, то напевно потрібно задіяти війська, які знаходитися на невоюючому фронті??? - треба напевно мати чин генералісімуса щоб до цього додуматись.
І до чого тут США???

  Hotab написав:andrijk777 ,


30 ноября был день рождения Черчилля. Сталин произнес тост:

«Я хочу сказать вам, что, с советской точки зрения, сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8.000 до 10.000 самолетов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Эти слова Сталина зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции.


https://m.newizv.ru/news/society/26-05- ... a-lend-liz

А що б ви сказали на дні народження Черчеля в 1943 році? Це б сказав будь-який правитель. Ні один правитель б не відмовився одержувати нахаляву суттєву допомогу в такий складний час.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:59

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США

Постійно це пишете.
Якщо у тебе під столицею стоять ворожі війська, то напевно потрібно задіяти війська, які знаходитися на невоюючому фронті??? - треба напевно мати чин генералісімуса щоб до цього додуматись.
І до чого тут США???

  Hotab написав:andrijk777 ,


30 ноября был день рождения Черчилля. Сталин произнес тост:

«Я хочу сказать вам, что, с советской точки зрения, сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8.000 до 10.000 самолетов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Эти слова Сталина зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции.


https://m.newizv.ru/news/society/26-05- ... a-lend-liz

А що б ви сказали на дні народження Черчеля в 1943 році? Це б сказав будь-який правитель. Ні один правитель б не відмовився одержувати нахаляву суттєву допомогу в такий складний час.


Так вище начебто звучало, що вже в 41-му вожді СССР були впевнені у перемозі. А в 43-му вже можна було як мінімум казати "ну ви допомагаєте, але основний тягар на нас", а як максимум, то "та що там ви допомагаєте, ми і самі б перемогли". :)

І чому ви кажете "на шару". На той час по шару не йшлося. Казали щось на кшталт "беріть , потім розберемося". Потім то пробачили більшу частину, але невже Сталін вже тоді і не збирався віддавати нічого?)))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 тра, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6025602660276028>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18814)
08.05.2020 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.