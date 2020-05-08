Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" - никогда снова что? Не будем защищаться, когда на нас нападут, или не допустим, что на нас снова напали? Это немцам нужно неустанно повторять "noch nie wieder".
проблема в том, что войн не хочет ни один из народов мира, но войны по прежднему возникают. для того что бы понять почему нужно смотреть на причины войн - политика и экономика. при современной политической и экономической системе очевидно новые войны неизбежны независимо на каком языке народы мира будут произносить заклинания типа "никогда снова"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
budivelnik написав:Hotab Не знаю ,може машини і головніші... Але 15+млн пар черевик.....+2 млрд банок тушонки На почато війни - 4,4 млн солдат...2 пари в рік =всю війну пів-армії ходило в американських черевиках і харчувалось американською тушонкою....... А якби без американських черевик і тушонки? З 4 млн - було б тільки 2 боєздатних?
Сталіну просто було соромно зізнатися, що в СРСР не було доволi їжі. І наскільки я пам'ятаю, втрати цивільного населення на окупованих територіях були менше ніж на неокупованих.
Я думаю Сталіну взагалі було пофіг, голодні в нього люди, та чи взуті. Головне машини для нього. На людських кістках проводив індустріалізацію (голодомори) , тому і не згадав про їжу. Але ми то розуміємо важливість.
Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Украиной территорий Донецкой и Луганской областей. 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен. Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, День Победы - это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительным выходным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.
«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.
И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США
Постійно це пишете. Якщо у тебе під столицею стоять ворожі війська, то напевно потрібно задіяти війська, які знаходитися на невоюючому фронті??? - треба напевно мати чин генералісімуса щоб до цього додуматись. І до чого тут США???
Hotab написав:andrijk777 ,
30 ноября был день рождения Черчилля. Сталин произнес тост:
«Я хочу сказать вам, что, с советской точки зрения, сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8.000 до 10.000 самолетов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».
Эти слова Сталина зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции.
budivelnik написав:1 Зимою 1941 Гітлер не взяв Москву... бо в Сталіна випадково виявилось 300000 содат і цю випадковість Сталіну організували США
Постійно це пишете. Якщо у тебе під столицею стоять ворожі війська, то напевно потрібно задіяти війська, які знаходитися на невоюючому фронті??? - треба напевно мати чин генералісімуса щоб до цього додуматись. І до чого тут США???
Hotab написав:andrijk777 ,
30 ноября был день рождения Черчилля. Сталин произнес тост:
«Я хочу сказать вам, что, с советской точки зрения, сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8.000 до 10.000 самолетов в месяц. Россия может производить, самое большее, 3000 самолетов в месяц. Англия производит 3000-3500 в месяц, в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».
Эти слова Сталина зафиксированы в журнале ежедневных событий президента США во время Тегеранской конференции.
А що б ви сказали на дні народження Черчеля в 1943 році? Це б сказав будь-який правитель. Ні один правитель б не відмовився одержувати нахаляву суттєву допомогу в такий складний час.
Так вище начебто звучало, що вже в 41-му вожді СССР були впевнені у перемозі. А в 43-му вже можна було як мінімум казати "ну ви допомагаєте, але основний тягар на нас", а як максимум, то "та що там ви допомагаєте, ми і самі б перемогли".
І чому ви кажете "на шару". На той час по шару не йшлося. Казали щось на кшталт "беріть , потім розберемося". Потім то пробачили більшу частину, але невже Сталін вже тоді і не збирався віддавати нічого?)))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 тра, 2020 22:10, всього редагувалось 1 раз.