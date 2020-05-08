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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6025602660276028 Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:02 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"



Да кто бы сомневался. Да кто бы сомневался.



А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ? А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ?

Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо". Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо". Hotab

Повідомлень: 2657 З нами з: 15.02.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:10 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: А еще мне не нравится выражение "ніколи знову" А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"



Да кто бы сомневался. Да кто бы сомневался.



А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ? А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-тов контексте ВМВ?



Оппа, на воре и шапка горит.

Только кремлеботы считают, что им нужно оправдываться в контексте ВМВ. Оппа, на воре и шапка горит.Только кремлеботы считают, что им нужно оправдываться в контексте ВМВ. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5100 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:16 Hotab написав: Так вище начебто звучало, що вже в 41-му вожді СССР були впевнені у перемозі. А в 43-му вже можна було як мінімум казати "ну ви допомагаєте, але основний тягар на нас", а як максимум, то "та що там ви допомагаєте, ми і самі б перемогли". Так вище начебто звучало, що вже в 41-му вожді СССР були впевнені у перемозі. А в 43-му вже можна було як мінімум казати "ну ви допомагаєте, але основний тягар на нас", а як максимум, то "та що там ви допомагаєте, ми і самі б перемогли".

Не вожді СРСР а я.

І не в 1941 а в 2020.

2 помилки в 1 реченні.

Зараз в 2020 можна стверджувати що зимою 1941 в СРСР були значно більші шанси на перемогу ніж в Рейху.

Повторюю це в який раз, але до деяких все-рівно не доходить.

В 1941 про ніяку перемогу СРСР ніхто, звичайно не думав. Не вожді СРСР а я.І не в 1941 а в 2020.2 помилки в 1 реченні.Повторюю це в який раз, але до деяких все-рівно не доходить.В 1941 про ніяку перемогу СРСР ніхто, звичайно не думав. andrijk777

Повідомлень: 2070 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27 Hotab написав: Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо". Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".



А я до вас, соответстенно, не могу достучаться. "Ніколи знову" - это не противовес агрессору, это его оправдание! Потому что мы ЗАЩИЩАЕМСЯ, а не нападаем (и во Второй мировой ЗАЩИЩАЛИСЬ, а не нападали), поэтому у данной фразы на украинском может быть только одна коннотация - никогда больше себя не защитим. Это глупость глупая, придуманная людьми, не смыслящими в коммуникациях ни-чер-та!



PS: провокатору и отвечать не буду пытаться - это какой-то не соммер, а зомбер А я до вас, соответстенно, не могу достучаться. "Ніколи знову" - это не противовес агрессору, это его оправдание! Потому что мы ЗАЩИЩАЕМСЯ, а не нападаем (и во Второй мировой ЗАЩИЩАЛИСЬ, а не нападали), поэтому у данной фразы на украинском может быть только одна коннотация - никогда больше себя не защитим. Это глупость глупая, придуманная людьми, не смыслящими в коммуникациях ни-чер-та!PS: провокатору и отвечать не буду пытаться - это какой-то не соммер, а зомбер zРадио

Повідомлень: 5557 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6025602660276028 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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