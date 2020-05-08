Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:02
Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:10
Оппа, на воре и шапка горит.
Только кремлеботы считают, что им нужно оправдываться в контексте ВМВ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:16
Не вожді СРСР а я.
І не в 1941 а в 2020.
2 помилки в 1 реченні.
Зараз в 2020 можна стверджувати що зимою 1941 в СРСР були значно більші шанси на перемогу ніж в Рейху.
Повторюю це в який раз, але до деяких все-рівно не доходить.
В 1941 про ніяку перемогу СРСР ніхто, звичайно не думав.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27
А я до вас, соответстенно, не могу достучаться. "Ніколи знову" - это не противовес агрессору, это его оправдание! Потому что мы ЗАЩИЩАЕМСЯ, а не нападаем (и во Второй мировой ЗАЩИЩАЛИСЬ, а не нападали), поэтому у данной фразы на украинском может быть только одна коннотация - никогда больше себя не защитим. Это глупость глупая, придуманная людьми, не смыслящими в коммуникациях ни-чер-та!
PS: провокатору и отвечать не буду пытаться - это какой-то не соммер, а зомбер
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