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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6025602660276028
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:02

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"


Да кто бы сомневался. :mrgreen:


А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ?

Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:10

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А еще мне не нравится выражение "ніколи знову"


Да кто бы сомневался. :mrgreen:


А ты, как попугай, только короткие речевки повторять умеешь? Сам не задумывался, к чему тебе за что-то оправдываться в контексте ВМВ?


Оппа, на воре и шапка горит. :mrgreen:
Только кремлеботы считают, что им нужно оправдываться в контексте ВМВ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:16

  Hotab написав:Так вище начебто звучало, що вже в 41-му вожді СССР були впевнені у перемозі. А в 43-му вже можна було як мінімум казати "ну ви допомагаєте, але основний тягар на нас", а як максимум, то "та що там ви допомагаєте, ми і самі б перемогли". :)

Не вожді СРСР а я.
І не в 1941 а в 2020.
2 помилки в 1 реченні.
Зараз в 2020 можна стверджувати що зимою 1941 в СРСР були значно більші шанси на перемогу ніж в Рейху.
Повторюю це в який раз, але до деяких все-рівно не доходить.
В 1941 про ніяку перемогу СРСР ніхто, звичайно не думав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27

  Hotab написав:Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".


А я до вас, соответственно, не могу достучаться. "Ніколи знову" - это не противовес агрессору, это его оправдание! Потому что мы ЗАЩИЩАЕМСЯ, а не нападаем (и во Второй мировой ЗАЩИЩАЛИСЬ, а не нападали), поэтому у данной фразы на украинском может быть только одна коннотация - никогда больше себя не защитим. Это глупость глупая, придуманная людьми, не смыслящими в коммуникациях ни-чер-та!

PS: провокатору и отвечать не буду пытаться - это какой-то не соммер, а зомбер
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:46

  andrijk777 написав:Зараз в 2020 можна стверджувати що зимою 1941 в СРСР були значно більші шанси на перемогу ніж в Рейху.
Повторюю це в який раз, але до деяких все-рівно не доходить.
В 1941 про ніяку перемогу СРСР ніхто, звичайно не думав.
Продовжуйте думку
З урахуванням того , що в реалі відбулось після 1941.... ( а це і лендліз і другий фронт)

А от якби не відбулося.... то Гітлер мав нагоду відрізати від бакинської нафти СРСР( а других джерел надходжень нафти в СРСР не було)
Пів армії три роки повинно було ходити без черевиків
Друга половина армії - без тушенки
100 млн мото*годин з урахуванням того що вся війна відбувалась приблизно 34000годин=3000 одиниць техніки не могли б рухатись цілу війну(в порівнянні з тим що реально відбувалось)

Тому прогноз при умовах
а - війну веде тільки СРСР і Німеччина+Румунія+Італія+Японія
б - СРСР ніхто не допомагає...
1943 рік - СРСР залишилась без Джерел нафти
1944 рік - промисловість Прибалтики+України+Білорусії починає працювати на Гітлера
1945 рік - Сталіна знаходять мертвим в Новосибірську, Далекий Схід переходить до Японії , Татарстан виокремлюється в окрему Державу (під протекторатом Німеччини
Азербайджан під протекторат або Турції, або Англії
Сибір - окреме утворення.практично без населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:52

  zРадио написав:
  Hotab написав:Вам сложно понять, хоть я и пытался достучаться, что это не оправдывание, а призыв к рашистским идиотам угомониться в их имперских стремлениях. Фактически как противовес их "можем повторить " - наше "ніколи знову (ідіоти)", "війна це жахливо".


А я до вас, соответственно, не могу достучаться. "Ніколи знову" - это не противовес агрессору, это его оправдание! Потому что мы ЗАЩИЩАЕМСЯ, а не нападаем (и во Второй мировой ЗАЩИЩАЛИСЬ, а не нападали), поэтому у данной фразы на украинском может быть только одна коннотация - никогда больше себя не защитим.


Ну конечно, может быть только одна - целый топ-менеджер так решил.

  zРадио написав:Это глупость глупая, придуманная людьми, не смыслящими в коммуникациях ни-чер-та!


Глупость - это "привет освободителям Харькова от немецко-фашистских захватчиков".

А "Нiколи знову" нормальный человеческий девиз. Ну а то, что рашистов от него корежит, это их проблемы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:32

  Sommer написав:Глупость - это "привет освободителям Харькова от немецко-фашистских захватчиков".


И это глупость

  Sommer написав:А "Нiколи знову" нормальный человеческий девиз. Ну а то, что рашистов от него корежит, это их проблемы.


Спрашивай у них, может и не корежит. Почему - я объяснил выше
zРадио
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  #<1 ... 6025602660276028
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