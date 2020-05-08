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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6026602760286029 Додано: Суб 09 тра, 2020 06:27 freeze написав: 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая,, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.

Совпадение? 14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.Совпадение? Tegularius Повідомлень: 1226 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 08:23 Кармелюк написав: freeze написав: 8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии

заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.



«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.



И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас. 8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германиизаявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.



В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.

В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."

В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость." В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость."

Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.

Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ. Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10382 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6026602760286029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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