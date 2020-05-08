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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 06:27
freeze написав:
39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая
, а еще для 9% этот вопрос безразличен.
14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.
Совпадение?
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Додано: Суб 09 тра, 2020 08:23
Кармелюк написав: freeze написав:
8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии
заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.
«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.
И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.
В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.
В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."
В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость."
Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.
Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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