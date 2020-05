Додано: Суб 09 тра, 2020 09:27

freeze написав: Tegularius написав: zРадио написав: Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.

Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять. Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.



Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.

На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.

Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.

США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.

Остальные поют хором в массовке. Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.Остальные поют хором в массовке.

