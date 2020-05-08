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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 06:27
freeze написав:
39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая
, а еще для 9% этот вопрос безразличен.
14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.
Совпадение?
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Tegularius
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Додано: Суб 09 тра, 2020 08:23
Кармелюк написав: freeze написав:
8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии
заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.
«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.
И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.
В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.
В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."
В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость."
Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.
Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 08:29
Tegularius написав: zРадио написав:
Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.
Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.
"Ніколи знову" - про потакання агресору. Коли сильні світу нагибають слабшого, щоб не дратувати сильнішого (агресора). Для України фраза актуальна, як ніколи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 08:41
Tegularius написав: zРадио написав:
Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.
Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.
Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.
На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.
Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.
США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.
Остальные поют хором в массовке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:24
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Тому прогноз при умовах
а - війну веде тільки СРСР і Німеччина+Румунія+Італія+Японія
Така умова є нереальною в тодішній ситуації.
Італія вже вела війну в Африці. Замирення Італії з Британією - нереально.
Та й італійці і румуни - ті ще вояки були...
Японія! Користуючись хибними уявленнями про успіхи Рейху, Японія прийняла єдине правильне для себе стратегічне рішення - напала на США. Напад на СРСР для Японії - був позбавлений сенсу, бо в 1941 усі вважали що СРСР гаплик, або близько до цього. А ресурсів в Сибіру тоді не було.
І ще напевне Гітлер на-розказував казок Японії про свою могутність.
Ви як Портос?
Я дерусь потомушто я дерусь?
1 Це Ви заявили
СРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?
2 А тепер Ви заявляєте
Так союзники і так повинні були воювати...
Труси -хрестик
Або признайте що помилились в першій заявці
Або не робіть другої.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:27
freeze написав: Tegularius написав: zРадио написав:
Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!
Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.
Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.
Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.
На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.
Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.
США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.
Остальные поют хором в массовке.
і Бубочка вчора ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 09 тра, 2020 09:53
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Додано: Суб 09 тра, 2020 10:11
Schmit
Инсайдят, что Саакашвили настойчиво рекомендовали назначить наши западные друзья, в обмен на разрешение уволить Нефёдова и Верланова.
Зеленский взял под козырёк. Тем более этих двоих уже уволили, а обещание надо было выполнять, при том, что на назначение вице-премьером Михо голосов в Раде не набралось, несмотря на уговоры Зеленского, вот и придумали для него какую-то странную должность.
Особо напрячься надо теперь Порошенко и Труханову, Николозович знает, что месть - это то блюдо, которое подают холодным.
Труханов тут хорошо сказал про это назначение -
«Саакашвили очень способный. Поверьте мне. Некоторому человеку дадут полномочия, генеральские погоны, а он ничего сделать не сможет. А этому можно только палец позволить вставить, и он все расковыряет, и будет делать все, что считает нужным».
Вообще цирк продолжается, Саакашвили похож на неадеквата, так что по любому будет много весёлых роликов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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