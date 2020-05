Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6026602760286029 Додано: Суб 09 тра, 2020 06:27 freeze написав: 39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения - 8 Мая и Дня победы - 9 мая. По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая,, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.

Совпадение? 14% - близко к резульату Порошенко в прошлогоднем первом туре и к его теперешнему рейтингу.Совпадение? Tegularius Повідомлень: 1226 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 08:23 Кармелюк написав: freeze написав: 8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии

заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.



«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.



И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас. 8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германиизаявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.



В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.

В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."

В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость." В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость."

Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.

Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ. Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10383 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 08:29 Tegularius написав: zРадио написав: Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.

Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять. Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.

"Ніколи знову" - про потакання агресору. Коли сильні світу нагибають слабшого, щоб не дратувати сильнішого (агресора). Для України фраза актуальна, як ніколи. "Ніколи знову" - про потакання агресору. Коли сильні світу нагибають слабшого, щоб не дратувати сильнішого (агресора). Для України фраза актуальна, як ніколи. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10383 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 08:41 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: zРадио написав: Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.

Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять. Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.



Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.

На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.

Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.

США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.

Остальные поют хором в массовке. Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.Остальные поют хором в массовке. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16665 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4171 раз. Подякували: 6653 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 09:24 andrijk777 написав: budivelnik написав: Тому прогноз при умовах

а - війну веде тільки СРСР і Німеччина+Румунія+Італія+Японія Тому прогноз при умоваха - війну веде тільки СРСР і Німеччина+Румунія+Італія+Японія

Така умова є нереальною в тодішній ситуації.

Італія вже вела війну в Африці. Замирення Італії з Британією - нереально.

Та й італійці і румуни - ті ще вояки були...

Японія! Користуючись хибними уявленнями про успіхи Рейху, Японія прийняла єдине правильне для себе стратегічне рішення - напала на США. Напад на СРСР для Японії - був позбавлений сенсу, бо в 1941 усі вважали що СРСР гаплик, або близько до цього. А ресурсів в Сибіру тоді не було.

І ще напевне Гітлер на-розказував казок Японії про свою могутність. Така умова є нереальною в тодішній ситуації.Італія вже вела війну в Африці. Замирення Італії з Британією - нереально.Та й італійці і румуни - ті ще вояки були...Японія! Користуючись хибними уявленнями про успіхи Рейху, Японія прийняла єдине правильне для себе стратегічне рішення - напала на США. Напад на СРСР для Японії - був позбавлений сенсу, бо в 1941 усі вважали що СРСР гаплик, або близько до цього. А ресурсів в Сибіру тоді не було.І ще напевне Гітлер на-розказував казок Японії про свою могутність. Ви як Портос?

Я дерусь потомушто я дерусь?

1 Це Ви заявили

СРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?

2 А тепер Ви заявляєте

Так союзники і так повинні були воювати...



Труси -хрестик

Або признайте що помилились в першій заявці

Або не робіть другої. Ви як Портос?Я дерусь потомушто я дерусь?1 Це Ви заявилиСРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?2 А тепер Ви заявляєтеТак союзники і так повинні були воювати...Труси -хрестикАбо признайте що помилились в першій заявціАбо не робіть другої. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22670 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 09:27 freeze написав: Tegularius написав: zРадио написав: Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.

Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять. Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.



Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.

На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.

Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.

США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.

Остальные поют хором в массовке. Просто присоединение к эффекту массовки, лозунг можно было бы креативней придумать.На сегодня органично подходит для двух стран Германии и США.Первая страна очень искренне кается и посыпает голову пеплом, обещает, что никогда больше.США на сегодня единственная страна, которая реально может не допустить и сделать, чтобы никогда больше.Остальные поют хором в массовке.

і Бубочка вчора ... і Бубочка вчора ... Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19081 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 09:53 Schmit

Повідомлень: 1223 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 10:11 Schmit



Инсайдят, что Саакашвили настойчиво рекомендовали назначить наши западные друзья, в обмен на разрешение уволить Нефёдова и Верланова.

Зеленский взял под козырёк. Тем более этих двоих уже уволили, а обещание надо было выполнять, при том, что на назначение вице-премьером Михо голосов в Раде не набралось, несмотря на уговоры Зеленского, вот и придумали для него какую-то странную должность.



Особо напрячься надо теперь Порошенко и Труханову, Николозович знает, что месть - это то блюдо, которое подают холодным.

Труханов тут хорошо сказал про это назначение -

«Саакашвили очень способный. Поверьте мне. Некоторому человеку дадут полномочия, генеральские погоны, а он ничего сделать не сможет. А этому можно только палец позволить вставить, и он все расковыряет, и будет делать все, что считает нужным».



Вообще цирк продолжается, Саакашвили похож на неадеквата, так что по любому будет много весёлых роликов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16665 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4171 раз. Подякували: 6653 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 11:16 lapay написав: Tegularius написав: zРадио написав: Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы! Норм, но пусть это повторяют те, кто допустил. На украинском это абсолютно нелепо, потому что это были точно не мы!

Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.

Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять. Действительно, "ніколи знову" по-отношению у Украине звучит очень глупо.Украинцы не имели отношения к развязыванию второй мировой. И если возникнет угроза третьей, украинцы вряд-ли как-то смогут на это повлиять.

"Ніколи знову" - про потакання агресору. Коли сильні світу нагибають слабшого, щоб не дратувати сильнішого (агресора). Для України фраза актуальна, як ніколи. "Ніколи знову" - про потакання агресору. Коли сильні світу нагибають слабшого, щоб не дратувати сильнішого (агресора). Для України фраза актуальна, як ніколи.



И ты ничего не смыслишь в коммуникациях! Исторически "never again" - это символ памяти жертв Холокоста. Тут понятно, что именно "ніколи знову". А вот "1939-1945 ніколи знову" - это креатив Вятровича и Аласании, состряпанный на скорую руку в начале мая 2014-го специально под новую метлу, который можно перекрутить в любую сторону. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. И ты ничего не смыслишь в коммуникациях! Исторически "never again" - это символ памяти жертв Холокоста. Тут понятно, что именно "ніколи знову". А вот "1939-1945 ніколи знову" - это креатив Вятровича и Аласании, состряпанный на скорую руку в начале мая 2014-го специально под новую метлу, который можно перекрутить в любую сторону. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. zРадио

Повідомлень: 5559 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 11:40 zРадио написав: Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. Ага

Застав дурня Богу молитись - він і голову побє...

Виходить

Можем повторіть..... - це не агресія.

а можем повторити допомогу у відбудові...



Зрадіо

Ваші працедавці програли, перестали плати волгарю щоб зекономити...Може й ви заспокоїтесь?

чи змушені на дві ставки вкалувати...бо ставки зкоротили? АгаЗастав дурня Богу молитись - він і голову побє...ВиходитьМожем повторіть..... - це не агресія.а можем повторити допомогу у відбудові...ЗрадіоВаші працедавці програли, перестали плати волгарю щоб зекономити...Може й ви заспокоїтесь?чи змушені на дві ставки вкалувати...бо ставки зкоротили? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22670 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6026602760286029 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм