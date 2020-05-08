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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6027602860296030
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:52

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?..
Ага
Застав дурня Богу молитись - він і голову побє...
Виходить
Можем повторіть..... - це не агресія.
а можем повторити допомогу у відбудові...

Зрадіо
Ваші працедавці програли, перестали плати волгарю щоб зекономити...Може й ви заспокоїтесь?
чи змушені на дві ставки вкалувати...бо ставки зкоротили?


Ты такой дуболом, я просто поражаюсь :) Я выше сам написал, что "можем повторить" - это глупость!
Політичні дискусії

Ты как в том анекдоте про уборщика слоновника, для которого слон больше Луны - схватываешь лишь отдельные слова, откликающиеся в зашоренном сознании
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:57

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я выше сам написал, что "можем повторить" - это глупость!
Можем повторить - дурниця
ніколи знову-дурниця
українізація-дурниця..

А що в тебе не дурниця?
І хто з нас дуболом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:05

  budivelnik написав:Можем повторить - дурниця

Да

  budivelnik написав:ніколи знову-дурниця

Да

  budivelnik написав:українізація-дурниця..

Нет. Дурь - часть использованных инструментов. Точно так же, как и с декоммунизацией. У англичан есть хорошее выражение про "to do right things" и "to do things right"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:32

  budivelnik написав:1 Це Ви заявили
СРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?

Де?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:33

  lapay написав:
  Кармелюк написав:
  freeze написав:8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии
заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу», - написал Хайко Маас.


В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.
В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."
В другому абзаці, якби пояснив: "И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам, таким как поляки, украинцы, прибалты, роль преступника, тот чинит несправедливость."

Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.
Рішення про початок військової агресії приймають політики, а не народ.

Згоден!
Але цих політиків, що Гітлера, що Путіна таки вибрав народ... І він має нести за це відповідальність! Точно так як Зеленського вибрав народ і теж несе відповідальність за свій вибір.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:50

  Кармелюк написав:Згоден!
Але цих політиків, що Гітлера, що Путіна таки вибрав народ... І він має нести за це відповідальність! Точно так як Зеленського вибрав народ і теж несе відповідальність за свій вибір.

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.
Для початку 20 століття - це "нормально"(типово). Для 21 століття - вже трохи дико.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:12

  zРадио написав:И ты ничего не смыслишь в коммуникациях! Исторически "never again" - это символ памяти жертв Холокоста. Тут понятно, что именно "ніколи знову". А вот "1939-1945 ніколи знову" - это креатив Вятровича и Аласании, состряпанный на скорую руку в начале мая 2014-го специально под новую метлу, который можно перекрутить в любую сторону. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?..

Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.
Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс. :(
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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