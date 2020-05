Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6028602960306031> Додано: Суб 09 тра, 2020 12:52 budivelnik написав: zРадио написав: Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. Ага

Застав дурня Богу молитись - він і голову побє...

Виходить

Можем повторіть..... - це не агресія.

а можем повторити допомогу у відбудові...



Зрадіо

Ваші працедавці програли, перестали плати волгарю щоб зекономити...Може й ви заспокоїтесь?

Ты такой дуболом, я просто поражаюсь Я выше сам написал, что "можем повторить" - это глупость!

Політичні дискусії



Ты как в том анекдоте про уборщика слоновника, для которого слон больше Луны - схватываешь лишь отдельные слова, откликающиеся в зашоренном сознании

Додано: Суб 09 тра, 2020 12:57 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Я выше сам написал, что "можем повторить" - это глупость! Я выше сам написал, что "можем повторить" - это глупость! Можем повторить - дурниця

ніколи знову-дурниця

українізація-дурниця..

А що в тебе не дурниця?

І хто з нас дуболом?

ніколи знову-дурниця

українізація-дурниця..



А що в тебе не дурниця?

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

budivelnik

Додано: Суб 09 тра, 2020 13:05 budivelnik написав: Можем повторить - дурниця

Можем повторить - дурниця

Да

Можем повторить - дурниця

Да



budivelnik написав: ніколи знову-дурниця

ніколи знову-дурниця

Да



budivelnik написав: українізація-дурниця..

українізація-дурниця..

Нет. Дурь - часть использованных инструментов. Точно так же, как и с декоммунизацией. У англичан есть хорошее выражение про "to do right things" и "to do things right"

Додано: Суб 09 тра, 2020 13:32 budivelnik написав: 1 Це Ви заявили

СРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?

1 Це Ви заявилиСРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?

Де?

СРСР виграв би без всякої допомоги від союзників?

Де?

andrijk777

Повідомлень: 2073 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 13:33 lapay написав: Кармелюк написав: freeze написав: 8 мая 2020 года, министр иностранных дел Германии

заявил, что вину в развязывании, начале Второй Мировой Войны несет единолично Германия.



«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.



В першому абзаці Хайко Маас трішки недоговорив, а в другому трішки недопояснив, що мав на увазі.

В першому абзаці, якби договорив:"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу, предварительно подписав пакт Молотова-Риббетропа."

Навіть не Німеччина, а особисто Гітлер. Як зараз особисто Путін.

Згоден!

Згоден!

Але цих політиків, що Гітлера, що Путіна таки вибрав народ... І він має нести за це відповідальність! Точно так як Зеленського вибрав народ і теж несе відповідальність за свій вибір.

Кармелюк

Додано: Суб 09 тра, 2020 13:50 Кармелюк написав: Згоден!

Але цих політиків, що Гітлера, що Путіна таки вибрав народ... І він має нести за це відповідальність! Точно так як Зеленського вибрав народ і теж несе відповідальність за свій вибір.

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.

Для початку 20 століття - це "нормально"(типово). Для 21 століття - вже трохи дико.

andrijk777

Повідомлень: 2073 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 14:12 zРадио написав: И ты ничего не смыслишь в коммуникациях! Исторически "never again" - это символ памяти жертв Холокоста. Тут понятно, что именно "ніколи знову". А вот "1939-1945 ніколи знову" - это креатив Вятровича и Аласании, состряпанный на скорую руку в начале мая 2014-го специально под новую метлу, который можно перекрутить в любую сторону. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?.. И ты ничего не смыслишь в коммуникациях! Исторически "never again" - это символ памяти жертв Холокоста. Тут понятно, что именно "ніколи знову". А вот "1939-1945 ніколи знову" - это креатив Вятровича и Аласании, состряпанный на скорую руку в начале мая 2014-го специально под новую метлу, который можно перекрутить в любую сторону. Никогда снова мы не допустим войны, или никогда снова вы не допустИте войны, или никогда снова не дадим отпор агрессору?..

Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.

Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.

Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.

lapay

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.

Тому й винен народ, що вибираючи їх на "значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли" не бачив далі свого носа і не розумів кому він вручає свою долю. А мав би це розуміти... Тим більше, що про небезпеку, в тому числі і диктатури, їх попереджали, і не один раз, ті, хто трішечки більше ніж основна маса виборців, вміє користуватися мізками по призначенню...

Кармелюк

Повідомлень: 646 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:20 Schmit написав:

просто чудове відео )))

Лише чомусь я не чув такої істерики від Олешки коли Порошенко призначав Саакашвілі радником та головою ОДА.

Чомусь підконтрольний Росії маріонетковий уряд Грузії не відкликав тоді посла.

То виходить порошенківська та кремлівська пропаганда знову зіграли в унісон?

Додано: Суб 09 тра, 2020 15:26 Кармелюк написав: andrijk777 написав:

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.

Для початку 20 століття - це "нормально"(типово). Для 21 століття - вже трохи дико.

Повідомлень: 404 З нами з: 10.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2020 15:26 Кармелюк написав: andrijk777 написав:

Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.

Для початку 20 століття - це "нормально"(типово). Для 21 століття - вже трохи дико. Їх вибирали на значно менші повноваження ніж вони собі згодом присвоїли. Народ якби не винуватий що вони стали диктаторами. Зараз в нормальних країнах створені умови(бар'єри), щоб таке не повторилось.Для початку 20 століття - це "нормально"(типово). Для 21 століття - вже трохи дико.

Вот Вы обходите наперсточников...

А вот выборы - это такая обязательная для народа программа. Не обойдешь.



И выбирать он должен человека, которого лично в глаза не видел, а не то что пуд соли съел.

Что он отчебучит из программы (обещанного) народ не знает и не может знать.



Не нужно делать из украинского народа какого-то особенного (по аналогии, как одни - лишнехромосомные)))

Пересичному янки предлагают меню... И *уговаривают* скушать или Трампа, или Байдена.

Пересичному немцу предлагают меню... Уговаривают на Меркель, или ...



Там власть имущие таких средств и прочих видов поддержки в *особенных*)) кандидатов не вкладывают.



Короче: решили бене-соросо-пинчук загнать свой шарик (своего кандидата) перед стоящим у столика народом, и загнали.



Есть объективные факторы... запрос на новых лиц или на типа Гитлера, и т.д.

Народ подвержен влиянию объективных факторов и *уговорам*. Это постоянная величина!!!

Но без ключевой поддержки частью власть имущих кандидата -- он не выиграет.

Это переменная величина!!!



Вот Вы обходите наперсточников...

А вот выборы - это такая обязательная для народа программа. Не обойдешь.

И выбирать он должен человека, которого лично в глаза не видел, а не то что пуд соли съел.

Что он отчебучит из программы (обещанного) народ не знает и не может знать.

Не нужно делать из украинского народа какого-то особенного (по аналогии, как одни - лишнехромосомные)))

Пересичному янки предлагают меню... И *уговаривают* скушать или Трампа, или Байдена.

Пересичному немцу предлагают меню... Уговаривают на Меркель, или ...

Там власть имущие таких средств и прочих видов поддержки в *особенных*)) кандидатов не вкладывают.

Короче: решили бене-соросо-пинчук загнать свой шарик (своего кандидата) перед стоящим у столика народом, и загнали.

Есть объективные факторы... запрос на новых лиц или на типа Гитлера, и т.д.

Народ подвержен влиянию объективных факторов и *уговорам*. Это постоянная величина!!!

Но без ключевой поддержки частью власть имущих кандидата -- он не выиграет.

Это переменная величина!!!

Поэтому львиная доля ответственности на власть имущих. Причём конкретных.

detroytred

