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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6028602960306031
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:31

Re: Політичні дискусії



Высказывание имело место быть. И не рвите контекст.
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Валерий Рашкин счел, что телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели», заявив о предложении поставить памятник Петру Краснову, хочет его реабилитировать и героизировать

Чё там, чё там говорили, что в РФ не ставят памятники нацистским преступникам ?
Вот уже поступают предложения на федеральном телеканале от главного пропагандиста страны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:

просто чудове відео )))
Лише чомусь я не чув такої істерики від Олешки коли Порошенко призначав Саакашвілі радником та головою ОДА.
Чомусь підконтрольний Росії маріонетковий уряд Грузії не відкликав тоді посла.
То виходить порошенківська та кремлівська пропаганда знову зіграли в унісон?
Ой як невдобно :D

А ви уважно дивились це відео? То перегляньте ще раз на 4:20.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:51

Re: Політичні дискусії

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6028602960306031
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