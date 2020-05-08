Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
просто чудове відео ))) Лише чомусь я не чув такої істерики від Олешки коли Порошенко призначав Саакашвілі радником та головою ОДА. Чомусь підконтрольний Росії маріонетковий уряд Грузії не відкликав тоді посла. То виходить порошенківська та кремлівська пропаганда знову зіграли в унісон? Ой як невдобно
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