lapay написав: Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.

Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс. , як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс.

Ерунда! Символ "never again" начал использоваться после Второй мировой в контексте Холокоста. Где ты прочитал про Первую мировую - у Вятровича?Будь добр тогда найти пруфы - и фото-, и видео-техника уже существовали. Я слышал только про гораздо поздние "инсталляции" - например 2 года назад к 100-летию окончания ПВМ "Never again 1918-2018". Американцы еще оставили такое граффити в 1945-м в Берлине - естественно, на немецком, а не английском. О чем я и говорю - не нам нужно носить это на знаменах, а устроителям войн