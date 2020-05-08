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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6028602960306031
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:31

Re: Політичні дискусії



Высказывание имело место быть. И не рвите контекст.
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Валерий Рашкин счел, что телеведущий Дмитрий Киселев в программе «Вести недели», заявив о предложении поставить памятник Петру Краснову, хочет его реабилитировать и героизировать

Чё там, чё там говорили, что в РФ не ставят памятники нацистским преступникам ?
Вот уже поступают предложения на федеральном телеканале от главного пропагандиста страны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:33

  unicdima написав:
  Schmit написав:

просто чудове відео )))
Лише чомусь я не чув такої істерики від Олешки коли Порошенко призначав Саакашвілі радником та головою ОДА.
Чомусь підконтрольний Росії маріонетковий уряд Грузії не відкликав тоді посла.
То виходить порошенківська та кремлівська пропаганда знову зіграли в унісон?
Ой як невдобно :D

А ви уважно дивились це відео? То перегляньте ще раз на 4:20.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:51

Re: Політичні дискусії

Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:58

  lapay написав:Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.
Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс. :(


Ерунда! Символ "never again" начал использоваться после Второй мировой в контексте Холокоста. Где ты прочитал про Первую мировую - у Вятровича? :D Будь добр тогда найти пруфы - и фото-, и видео-техника уже существовали. Я слышал только про гораздо поздние "инсталляции" - например 2 года назад к 100-летию окончания ПВМ "Never again 1918-2018". Американцы еще оставили такое граффити в 1945-м в Берлине - естественно, на немецком, а не английском. О чем я и говорю - не нам нужно носить это на знаменах, а устроителям войн
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:09

zРадио && freeze
Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.

Это так, просто заметки на полях :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:zРадио && freeze
Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.

Это так, просто заметки на полях :)


Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?
Вас персонально поздравляю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ерунда!
А в цей час
Поки зрадіо все вважає єрундою....
http://religionpravda.com.ua/2020/05/09/%d0%9d%d0%b0-%d0%a0%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0/На Рівненщині п’ять релігійних громад перереєстрували своєї статути під Православну церкву України.
Про це йдеться у розпорядженні голови Рівненської ОДА Віталія Коваля від 7 травня.
Зокрема, у новій редакції зареєстровано статут Релігійної громади Свято-Троїцької парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Посягва Гощанського району Рівненської області.
Також, перереєстровано статут Релігійної громади Свято-Михайлівської парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Мала Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області.
Крім того, зареєстровано статути Релігійної громади Свято-Борисо-Глібської парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Коблин Млинівського району Рівненської області, Релігійної громади Свято-Вознесенської парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) міста Радивилів та Релігійної громади Свято-Миколаївської парафії Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Городок Рівненського району Рівненської області.
Ніби й дурниця - всього пять громад...
але
а - майже рік Порошенко не при владі
б - рівенщина голосувала за Зеленського

А люди навіщось переєрестровуються...
То може те що москальські прихвостні вважаєть дурним або не важливим - для простих українців є вкрайнеобхідним?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57

  zРадио написав:
  lapay написав:Цей термін з'явився після першої світової, як і символ маку. Тоді люди щиро вірили, що жах мільйонів жертв більше ніколи не повториться.
Власне, тому і дали Гітлеру розв'язати другу світову, бо боялись повторення першої. Парадокс. :(


Ерунда! Символ "never again" начал использоваться после Второй мировой в контексте Холокоста. Где ты прочитал про Первую мировую - у Вятровича? :D Будь добр тогда найти пруфы - и фото-, и видео-техника уже существовали. Я слышал только про гораздо поздние "инсталляции" - например 2 года назад к 100-летию окончания ПВМ "Never again 1918-2018". Американцы еще оставили такое граффити в 1945-м в Берлине - естественно, на немецком, а не английском. О чем я и говорю - не нам нужно носить это на знаменах, а устроителям войн

Добре, визнаю - помилився. Тільки і у євреїв немає патента на це гасло. В них про Голокост, в нас про жертви другої світової.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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