Додано: Суб 09 тра, 2020 18:36

zРадио написав: freeze написав: pesikot написав: zРадио && freeze

Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.



Это так, просто заметки на полях



Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.

Что ж буллингом здесь заниматься ?

Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.

Что ж буллингом здесь заниматься ?

Вас персонально поздравляю.



+++ Я тоже воздержался, чтобы не задеть чьих-то нежных чувств. Людей, в чьей пристойности я уверен - поздравил

одні фокусуються на негативі ( reus написав:

Місце України у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.),

одні фокусуються на негативі ( reus написав:

Місце України у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.),

інші на позитиві (Перемога).

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

