Кого ви вважаєте програвшими? Вроді з країн осі тут дописувачів не було. Якщо, звичайно, глянути на рівень життя в "програвших" та "переможців" то ще більш не зрозуміло, хто у виграші.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:24
Кого ви вважаєте програвшими? Вроді з країн осі тут дописувачів не було. Якщо, звичайно, глянути на рівень життя в "програвших" та "переможців" то ще більш не зрозуміло, хто у виграші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:25
В тебе питання болота - дивно трактується...
Для тих пяти громад які переєструвались - українська філія РПЦ -значно більше болото...
Тому все як ти казав
Тільки ти хочеш з болота -відразу на вершину
А люди ,розуміючи тупість твоїх хотєлок(все і відразу це те саме що ніколи і нічого), просто вибираються потихеньку..
спочатку подалі від руССкага міра у всіх його проявах(релігія, ідеологія, територія, мова )
А потім вибравшись на чисте-може й на вершини підуть.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 тра, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:25
кстати Украина не исполняет международные договора в соответствии с которыми су_кашвили должен или сидеть по грузинскому приговору в Украине или депортирован в Грузию для отсидки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:36
Успішні люди фокусються на досягненнях, а не успішні на поми
одні фокусуються на негативі ( reus написав:
Місце України у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.),
інші на позитиві (Перемога).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:38
Тут на фінансах багато відписалося що це не День Перомоги, а день пам"яті.
Я так розумію, це ті в кого дід(и) були Гансами і Фріцами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:53
Долинский
Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.
Упоминание УПА в одном ряду с армиями стран-победительниц - это дешевая и оскорбительная манипуляция. ОУН и её вооруженное крыло УПА не боролась с нацизмом - наоборот активно сотрудничала с нацистами, участвовала в Холокосте, совершала массовые убийства мирного населения, этнические чистки и многочисленные военные преступления.
Более того, в тот момент, когда Красная Армия героически билась с нацистами, УПА устраивала диверсии в её тылу, тем самым отвлекая так необходимые силы на фронте.
В этом контексте особенно цинично выглядит упоминание Холокоста в заявлении министра. УПА, в значительной степени, была сформирована из бывших полицаев, которые приняли непосредственное участие в уничтожении полутора миллионов украинских евреев.
Украинцы разных национальностей действительно победили нацизм в составе Красной Армии и армиях других стран, но к этому никакого отношения не имеет ни ОУН-УПА, ни дивизия СС Галиция, ни вспомогательная полиция.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:59
Тут вроде ссылки приводили, что эта дивизия храбро билась с нацистами.
Может Долинский просто не в курсе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:00
Хватит фантазировать.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:10
Re: Політичні дискусії
Мій один дід загинув на фронті служачи в ЧА через три місяці після мобілізації в 44-му, якраз 12 травня 100 років зйого дня народження. Другий знову ж таки після служби в ЧА ще на 14 років попав в Сибір в табори та на рабську працю на поселенні. І хоч їх звали не "Гансами і Фріцами", для мене це день пам'яті.
Ще один вигулькнув дописувач про УПА, то взагалі навіть не охота вв'язуватись в якусь дискусію, хай почитує
Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:17
Ну при чём здесь УПА к сегодняшнему государственному празднику Украины ?
Для дня УПА обозначена другая официальная дата в календаре.
Напоминает, позвали гостя на День рождения, а он всем соседям уши прожужжал про поминки усопшего товарища.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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