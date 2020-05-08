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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6030603160326033>
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:24

  zРадио написав:
  freeze написав:Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?
Вас персонально поздравляю.

+++ Я тоже воздержался, чтобы не задеть чьих-то нежных чувств. Людей, в чьей пристойности я уверен - поздравил


Кого ви вважаєте програвшими? Вроді з країн осі тут дописувачів не було. Якщо, звичайно, глянути на рівень життя в "програвших" та "переможців" то ще більш не зрозуміло, хто у виграші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:25

  zРадио написав:
  budivelnik написав:На Рівненщині п’ять релігійних громад перереєстрували своєї статути під Православну церкву України.
А причем здесь я, потрудись ответить. Я говорю о том, что людей вытягивать нужно из болота, а не водить по болотам - от одного к другому
В тебе питання болота - дивно трактується...
Для тих пяти громад які переєструвались - українська філія РПЦ -значно більше болото...
Тому все як ти казав
Тільки ти хочеш з болота -відразу на вершину
А люди ,розуміючи тупість твоїх хотєлок(все і відразу це те саме що ніколи і нічого), просто вибираються потихеньку..
спочатку подалі від руССкага міра у всіх його проявах(релігія, ідеологія, територія, мова )
А потім вибравшись на чисте-може й на вершини підуть.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 09 тра, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:25

  Schmit написав:

кстати Украина не исполняет международные договора в соответствии с которыми су_кашвили должен или сидеть по грузинскому приговору в Украине или депортирован в Грузию для отсидки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:36

Успішні люди фокусються на досягненнях, а не успішні на поми

  zРадио написав:
  freeze написав:
pesikot написав:zРадио && freeze
Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.

Это так, просто заметки на полях :)


Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?
Вас персонально поздравляю.


+++ Я тоже воздержался, чтобы не задеть чьих-то нежных чувств. Людей, в чьей пристойности я уверен - поздравил

одні фокусуються на негативі ( reus написав:
Місце України у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.),
інші на позитиві (Перемога).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:38

  Ой+ написав:
  zРадио написав:
  freeze написав:Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?
Вас персонально поздравляю.

+++ Я тоже воздержался, чтобы не задеть чьих-то нежных чувств. Людей, в чьей пристойности я уверен - поздравил


Кого ви вважаєте програвшими? Вроді з країн осі тут дописувачів не було. Якщо, звичайно, глянути на рівень життя в "програвших" та "переможців" то ще більш не зрозуміло, хто у виграші.

Тут на фінансах багато відписалося що це не День Перомоги, а день пам"яті.
Я так розумію, це ті в кого дід(и) були Гансами і Фріцами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:53

Долинский
https://censor.net.ua/news/3194435/ross ... mid_kuleba
Он добавил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во Второй мировой стран. "Украина - одна из стран, которая больше всего пострадала в ходе наибольшей трагедии XX века - Второй мировой войне, которая принесла невыразимые человеческие страдания и ужасы Холокоста в Европу. Даже по самым скромным оценкам, число моих погибших соотечественников составляет 8.5 млн. Более 7 млн украинцев боролись против нацизма в семи ариях: в Красной армии, Украинской повстанческой армии, польских, французских, британских, канадских и американских вооруженных силах", - отметил Кулеба.


Упоминание УПА в одном ряду с армиями стран-победительниц - это дешевая и оскорбительная манипуляция. ОУН и её вооруженное крыло УПА не боролась с нацизмом - наоборот активно сотрудничала с нацистами, участвовала в Холокосте, совершала массовые убийства мирного населения, этнические чистки и многочисленные военные преступления.
Более того, в тот момент, когда Красная Армия героически билась с нацистами, УПА устраивала диверсии в её тылу, тем самым отвлекая так необходимые силы на фронте.
В этом контексте особенно цинично выглядит упоминание Холокоста в заявлении министра. УПА, в значительной степени, была сформирована из бывших полицаев, которые приняли непосредственное участие в уничтожении полутора миллионов украинских евреев.
Украинцы разных национальностей действительно победили нацизм в составе Красной Армии и армиях других стран, но к этому никакого отношения не имеет ни ОУН-УПА, ни дивизия СС Галиция, ни вспомогательная полиция.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:59

  shapo написав:ни дивизия СС Галиция


Тут вроде ссылки приводили, что эта дивизия храбро билась с нацистами.
Может Долинский просто не в курсе ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:00

  shapo написав:Упоминание УПА в одном ряду с армиями стран-победительниц - это дешевая и оскорбительная манипуляция. ОУН и её вооруженное крыло УПА не боролась с нацизмом - наоборот активно сотрудничала с нацистами, участвовала в Холокосте, совершала массовые убийства мирного населения, этнические чистки и многочисленные военные преступления.
Более того, в тот момент, когда Красная Армия героически билась с нацистами, УПА устраивала диверсии в её тылу, тем самым отвлекая так необходимые силы на фронте.
В этом контексте особенно цинично выглядит упоминание Холокоста в заявлении министра. УПА, в значительной степени, была сформирована из бывших полицаев, которые приняли непосредственное участие в уничтожении полутора миллионов украинских евреев.
Украинцы разных национальностей действительно победили нацизм в составе Красной Армии и армиях других стран, но к этому никакого отношения не имеет ни ОУН-УПА, ни дивизия СС Галиция, ни вспомогательная полиция.

Хватит фантазировать.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:10

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:Тут на фінансах багато відписалося що це не День Перомоги, а день пам"яті.
Я так розумію, це ті в кого дід(и) були Гансами і Фріцами.


Мій один дід загинув на фронті служачи в ЧА через три місяці після мобілізації в 44-му, якраз 12 травня 100 років зйого дня народження. Другий знову ж таки після служби в ЧА ще на 14 років попав в Сибір в табори та на рабську працю на поселенні. І хоч їх звали не "Гансами і Фріцами", для мене це день пам'яті.
Ще один вигулькнув дописувач про УПА, то взагалі навіть не охота вв'язуватись в якусь дискусію, хай почитує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%96%D1%8F.
Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:17

  Ой+ написав:
  flyman написав:Тут на фінансах багато відписалося що це не День Перомоги, а день пам"яті.
Я так розумію, це ті в кого дід(и) були Гансами і Фріцами.


Мій один дід загинув на фронті служачи в ЧА через три місяці після мобілізації в 44-му, якраз 12 травня 100 років зйого дня народження. Другий знову ж таки після служби в ЧА ще на 14 років попав в Сибір в табори та на рабську працю на поселенні. І хоч їх звали не "Гансами і Фріцами", для мене це день пам'яті.
Ще один вигулькнув дописувач про УПА, то взагалі навіть не охота вв'язуватись в якусь дискусію, хай почитує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%96%D1%8F.
Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку.


Ну при чём здесь УПА к сегодняшнему государственному празднику Украины ?
Для дня УПА обозначена другая официальная дата в календаре.
Напоминает, позвали гостя на День рождения, а он всем соседям уши прожужжал про поминки усопшего товарища.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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