Додано: Суб 09 тра, 2020 20:11

Ой+ написав: Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку. Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку.

Я, в отличие от многих и на удивление других многих, признаю, что УПА боролись за независимую Украину. Только вот этого никак недостаточно, чтобы считаться героями, как и недостаточно быть просто независимыми.Помимо независимых, нужно быть еще какими-то (например, сегодня мы еще и демократические, социальные и правовые). Так вот давайте дружно зададимся вопросом (который намеренно обходят стороной националисты) - какой еще, кроме независимой, была бы Украина Бандеры?Независимую Германию 1939-1944 гг мы хорошо видели. И зависимую Германию 1944-1949 гг тоже. Какая лучше - ответ очевиден. Поэтому "Deutschland Uber Alles", как и "Украина понад усе" - это не все, что нужно понимать. Нужно понимать еще и то, чем эта независимость будет наполнена...