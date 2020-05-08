Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:57
Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:04
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:04
Хотите прочитать им серию антирелигиозных лекций?
Не поможет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:07
У него украинское гражданство, его низзя отдавать неблагодарным соотечественникам.
Он скоро со всеми переругается, и его, надеюсь, очередной раз выгонят.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:11
Я, в отличие от многих и на удивление других многих, признаю, что УПА боролись за независимую Украину. Только вот этого никак недостаточно, чтобы считаться героями, как и недостаточно быть просто независимыми.
Помимо независимых, нужно быть еще какими-то (например, сегодня мы еще и демократические, социальные и правовые). Так вот давайте дружно зададимся вопросом (который намеренно обходят стороной националисты) - какой еще, кроме независимой, была бы Украина Бандеры?
Независимую Германию 1939-1944 гг мы хорошо видели. И зависимую Германию 1944-1949 гг тоже. Какая лучше - ответ очевиден. Поэтому "Deutschland Uber Alles", как и "Украина понад усе" - это не все, что нужно понимать. Нужно понимать еще и то, чем эта независимость будет наполнена...
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:32
А без клоунады вы уже не можете ? Квартал"95 на уши давит ?
Если честно, то противно такое читать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:35
Аlександр
Вы растаптываете память погибщих в войне своими высерами
"Антифашист" хренов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:43
Україна Гітлера зі Сталіним пережила, а Пу чи Зе і поготів переживе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:56
шо апять?
вже був двічі несудимий,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:05
Re: Політичні дискусії
Так не читайте, я унылых всегда троллю, привычка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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