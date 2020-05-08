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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6028602960306031
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:57

Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:04

  lapay написав:Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)

До наступних виборів країні ще треба дожити.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:04

  zРадио написав:
  budivelnik написав:На Рівненщині п’ять релігійних громад перереєстрували своєї статути під Православну церкву України.
А причем здесь я, потрудись ответить. Я говорю о том, что людей вытягивать нужно из болота, а не водить по болотам - от одного к другому

Хотите прочитать им серию антирелигиозных лекций?
Не поможет.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:07

  Тракторист написав: кстати Украина не исполняет международные договора в соответствии с которыми су_кашвили должен или сидеть по грузинскому приговору в Украине или депортирован в Грузию для отсидки...

У него украинское гражданство, его низзя отдавать неблагодарным соотечественникам.
Он скоро со всеми переругается, и его, надеюсь, очередной раз выгонят.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:11

  Ой+ написав:Але УПА боролось за незалежну Україну і після 1945, яку і маємо якби не ковбасило нащадків нквдистів і тим кому можливо радянська влада дала квартири відібрані у висланих та знищених, ще якісь блага кусок дешевої ковбаси і ідейну обгортку.


Я, в отличие от многих и на удивление других многих, признаю, что УПА боролись за независимую Украину. Только вот этого никак недостаточно, чтобы считаться героями, как и недостаточно быть просто независимыми.

Помимо независимых, нужно быть еще какими-то (например, сегодня мы еще и демократические, социальные и правовые). Так вот давайте дружно зададимся вопросом (который намеренно обходят стороной националисты) - какой еще, кроме независимой, была бы Украина Бандеры?

Независимую Германию 1939-1944 гг мы хорошо видели. И зависимую Германию 1944-1949 гг тоже. Какая лучше - ответ очевиден. Поэтому "Deutschland Uber Alles", как и "Украина понад усе" - это не все, что нужно понимать. Нужно понимать еще и то, чем эта независимость будет наполнена...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:32

  freeze написав:
pesikot написав:zРадио && freeze
Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.

Это так, просто заметки на полях :)


Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?

А без клоунады вы уже не можете ? Квартал"95 на уши давит ?
Если честно, то противно такое читать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:35

Аlександр
Вы растаптываете память погибщих в войне своими высерами
"Антифашист" хренов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:43

  Schmit написав:
  lapay написав:Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)

До наступних виборів країні ще треба дожити.

Україна Гітлера зі Сталіним пережила, а Пу чи Зе і поготів переживе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:56

  lapay написав:Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)

шо апять?
вже був двічі несудимий,
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:05

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
pesikot написав:zРадио && freeze
Вы так оба увлеклись обсуждать "ніколи знову", что даже забыли кого-либо поздравить с Днём Победы, который вы тут защищаете всегда.

Это так, просто заметки на полях :)


Тут многие могут обидеться на такие поздравления, есть потомки и проигравших в войне.
Что ж буллингом здесь заниматься ?

А без клоунады вы уже не можете ? Квартал"95 на уши давит ?
Если честно, то противно такое читать


Так не читайте, я унылых всегда троллю, привычка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 6028602960306031
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