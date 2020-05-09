Додано: Суб 09 тра, 2020 22:29

Разворачивается нешуточная война Шария против Труханова, который проплатил активистов Резвушкина с целью сорвать автопробег партии Шария на 9 Мая.

Шария поддержали крупнейшие телеграмм-каналы и ютуб-блогеры.

Бывшего руководителя бригады из 90-х по кличке Капитан, обвинили в порохоботстве )))

Какой короткий путь от обвинений в руководстве русским миром до обвинений в порохоботстве у нынешнего мэра.

Мне кажется Труханов погорячился, забьют кабанчика, пусть посоветуется с Порошенко как противостоять и не нервничать, шапки не срывать и за нос не хватать.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.