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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:31
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:35
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:58
Політичні дискусії
Уже не знаю где рашопропаганда, а где свiдомий рупор)))
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00
Сомозащита - это когда плывешь по Днепру, и сом напал?
Что касается Стерненко, то даже если его отмажут по умышленному убийству, прикрывшись мерами необходимой самообороны, то со вчера по сети гуляют еще и аудиофакты крышевания "активистом" наркобизнеса в Одессе.
В общем, ни на морального авторитета, ни на законопослушного гражданина парень не смахивает. Хочешь быть защитником гнили - будь им, но в зеркало заглядывать будет все менее приятно (если только не разделяешь те же ценности)
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:02
И не наркогопник?
Или Билецкий все наговаривает, и зря побратимам фингалы поставил
Ну если под самозащитой подразумевается добивание уже лежачего нападавшего, то я только - За!
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:04
Сирожа тот еще кадр, не хочу постить его радостную физиономию в юношестве с георгиевской ленточкой на груди и в гимнастёрке и пилотке со звёздочкой, чтобы не нарушать его физиономией закон о декоммунизации. Тогда всё еще было бесплатно, от души, за активность еще денег не платили.
Кстати и Маруся Зверобой любила по праздникам ходить в советской форме со звёздами.
Такие они все, забавные
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:07
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:29
Разворачивается нешуточная война Шария против Труханова, который проплатил активистов Резвушкина с целью сорвать автопробег партии Шария на 9 Мая.
Шария поддержали крупнейшие телеграмм-каналы и ютуб-блогеры.
Бывшего руководителя бригады из 90-х по кличке Капитан, обвинили в порохоботстве )))
Какой короткий путь от обвинений в руководстве русским миром до обвинений в порохоботстве у нынешнего мэра.
Мне кажется Труханов погорячился, забьют кабанчика, пусть посоветуется с Порошенко как противостоять и не нервничать, шапки не срывать и за нос не хватать.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:48
Зеленский поёт День победы.
Как-то бодрее раньше поздравлял,а то сейчас стал каким-то унылым порохоботом )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:54
В начале ВМВ националисты поставили на немцев в надежде что те им подарят незалежность поэтому верно им служили, после 1943г когда увидели что Германия проигрывает начали изображать независимость от нее организовав ОУН-УПА единственной целью которой была независимость от Москвы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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