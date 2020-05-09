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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6030603160326033>
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:31

Посетил вечерком нашу Аллею Славы.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:35

  flyman написав:
  lapay написав:Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)

шо апять?
вже був двічі несудимий,

А он что уже судимый? А, ну да, украинцы же не имеют права на сомозащиту.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:58

  Schmit написав:


  Sommer написав:
  zРадио написав:Какие уж тут ожидания, когда многим украинцам здесь и сейчас не во что одеться, не во что обуться, а есть приходится мараконы с хлебом...


Ну все, пошли уже методички с самого дна. "Тарифный геноцид", "украинцы вымерзли" и прочая рашкинская пропаганда.

Політичні дискусії


Уже не знаю где рашопропаганда, а где свiдомий рупор)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:00

  Schmit написав:А он что уже судимый? А, ну да, украинцы же не имеют права на сомозащиту.


Сомозащита - это когда плывешь по Днепру, и сом напал? :mrgreen:

Что касается Стерненко, то даже если его отмажут по умышленному убийству, прикрывшись мерами необходимой самообороны, то со вчера по сети гуляют еще и аудиофакты крышевания "активистом" наркобизнеса в Одессе.

В общем, ни на морального авторитета, ни на законопослушного гражданина парень не смахивает. Хочешь быть защитником гнили - будь им, но в зеркало заглядывать будет все менее приятно (если только не разделяешь те же ценности)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:02

  Schmit написав:
  flyman написав:
  lapay написав:Аlександр
На наступних виборах маятник закономірно хитнеться вправо. Раз старих вже не хочуть, то виберуть молодого, розкрученого блогера, як Стерненко.:)

шо апять?
вже був двічі несудимий,

А он что уже судимый?

И не наркогопник?
Или Билецкий все наговаривает, и зря побратимам фингалы поставил :roll:
  Schmit написав:А, ну да, украинцы же не имеют права на сомозащиту.

Ну если под самозащитой подразумевается добивание уже лежачего нападавшего, то я только - За!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:04

  zРадио написав:Что касается Стерненко, то даже если его отмажут по умышленному убийству, прикрывшись мерами необходимой самообороны, то со вчера по сети гуляют еще и аудиофакты крышевания "активистом" наркобизнеса в Одессе.


Сирожа тот еще кадр, не хочу постить его радостную физиономию в юношестве с георгиевской ленточкой на груди и в гимнастёрке и пилотке со звёздочкой, чтобы не нарушать его физиономией закон о декоммунизации. Тогда всё еще было бесплатно, от души, за активность еще денег не платили.
Кстати и Маруся Зверобой любила по праздникам ходить в советской форме со звёздами.
Такие они все, забавные :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:07

  detroytred написав:Уже не знаю где рашопропаганда, а где свiдомий рупор)))


Да, я сегодня главный свидомый рупор - в День победы признал УПА борцами за независимость. Правда, есть нюанс (с) :? кто захочет, прокомментирует
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:29

Разворачивается нешуточная война Шария против Труханова, который проплатил активистов Резвушкина с целью сорвать автопробег партии Шария на 9 Мая.
Шария поддержали крупнейшие телеграмм-каналы и ютуб-блогеры.
Бывшего руководителя бригады из 90-х по кличке Капитан, обвинили в порохоботстве )))
Какой короткий путь от обвинений в руководстве русским миром до обвинений в порохоботстве у нынешнего мэра.
Мне кажется Труханов погорячился, забьют кабанчика, пусть посоветуется с Порошенко как противостоять и не нервничать, шапки не срывать и за нос не хватать.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:48

Зеленский поёт День победы.
Как-то бодрее раньше поздравлял,а то сейчас стал каким-то унылым порохоботом )))

https://www.youtube.com/watch?v=JO7C-sLABrs
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:54

  zРадио написав:
Я, в отличие от многих и на удивление других многих, признаю, что УПА боролись за независимую Украину. Только вот этого никак недостаточно, чтобы считаться героями, как и недостаточно быть просто независимыми.

Помимо независимых, нужно быть еще какими-то (например, сегодня мы еще и демократические, социальные и правовые). Так вот давайте дружно зададимся вопросом (который намеренно обходят стороной националисты) - какой еще, кроме независимой, была бы Украина Бандеры?

Независимую Германию 1939-1944 гг мы хорошо видели. И зависимую Германию 1944-1949 гг тоже. Какая лучше - ответ очевиден. Поэтому "Deutschland Uber Alles", как и "Украина понад усе" - это не все, что нужно понимать. Нужно понимать еще и то, чем эта независимость будет наполнена...


В начале ВМВ националисты поставили на немцев в надежде что те им подарят незалежность поэтому верно им служили, после 1943г когда увидели что Германия проигрывает начали изображать независимость от нее организовав ОУН-УПА единственной целью которой была независимость от Москвы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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