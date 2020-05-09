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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6030603160326033
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:57

  zРадио написав:
Да, я сегодня главный свидомый рупор - в День победы признал УПА борцами за независимость. Правда, есть нюанс (с) :? кто захочет, прокомментирует

Это при том что наибольшего расцвета Украина добилась в составе СССР против которого УПА воевала видя безнадежность этой войны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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