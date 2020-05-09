|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:57
zРадио написав:
Да, я сегодня главный свидомый рупор - в День победы признал УПА борцами за независимость. Правда, есть нюанс (с)
кто захочет, прокомментирует
Это при том что наибольшего расцвета Украина добилась в составе СССР против которого УПА воевала видя безнадежность этой войны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3361
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор