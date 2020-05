Додано: Суб 09 тра, 2020 23:28

Ну ладно путин ляпнул, что россия победила бы нацизм и без украинцев - он враг. Но как друзья то могли о нас забыть?On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis! "America's spirit will always win. In the end, that's what happens."PS: и никакого возмущения ура-патриотовPPS: а если без троллинга, то это очередное доказательство "дарвинистской" природы международных отношений. Нет никаких весьмирснами - есть лишь эгоистичные национальные интересы, и тот, кто этого не понимает, обречен быть подножным кормом