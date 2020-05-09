Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:В начале ВМВ националисты поставили на немцев в надежде что те им подарят незалежность поэтому верно им служили, после 1943г когда увидели что Германия проигрывает начали изображать независимость от нее организовав ОУН-УПА единственной целью которой была независимость от Москвы.
В целом - да, как-то так. Мотивы обретения независимости это не отменяет. Но я и не об этом говорю - хочется заставить тех, кто противопоставляет коммунистам ОУН, провести мысленный эксперимент и подумать, а на что было бы похоже суверенное государство во главе с Бандерой. Были бы там плюрализм, гуманизм и демократия, или все-таки унтерменши, враги режима и лагеря?..
PPS: а если без троллинга, то это очередное доказательство "дарвинистской" природы международных отношений. Нет никаких весьмирснами - есть лишь эгоистичные национальные интересы, и тот, кто этого не понимает, обречен быть подножным кормом
zРадио написав:PPS: а если без троллинга, то это очередное доказательство "дарвинистской" природы международных отношений. Нет никаких весьмирснами - есть лишь эгоистичные национальные интересы, и тот, кто этого не понимает, обречен быть подножным кормом
Коронавирус показал, что вся эта глобализация оказалась надутым пузырём. Ладно американцы, им всегда было помочиться на всех с высокой башни, но евросоюз поразил. Особенно когда в Италии начался коронавирусный трэш, вся Европа забилась по норам, и Италия не получила толком никакой реальной большой помощи, кроме миллионов просмотров в Ютубе их моргов и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:просто чудове відео ))) Лише чомусь я не чув такої істерики від Олешки коли Порошенко призначав Саакашвілі радником та головою ОДА. Чомусь підконтрольний Росії маріонетковий уряд Грузії не відкликав тоді посла. То виходить порошенківська та кремлівська пропаганда знову зіграли в унісон? Ой як невдобно
А ви уважно дивились це відео? То перегляньте ще раз на 4:20.
нічого там дивитися. переслідування Саакашвілі почалося ще в 2014, а перший запит Україні на екстрадицію прокуратура Грузії подала в 2015. З часу перемоги російського ставленика Іванішвілі всі наступні уряди там звичайні маріонетки Кремля, тому Олешкові казки знову мимо. Від пропаганди цих проплачених блогерів русскім душком несе аж очі ріже, змінити фізіономію деяких на шарієвську і різниці не побачиш.