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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6031603260336034 Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06 Schmit написав: Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе. Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?

я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. Ты не умеешь читать?я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. unicdima

Повідомлень: 408 З нами з: 10.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:31 unicdima написав: Schmit написав:

ще одна краса пропаганди

Але коли ми проаналізуєм факти, то виявляється, що таку серйозну проблему з "зеленою" енергетикою ми отримали якраз від Порошенка, завдяки його закону зелений тариф прив`язано до євро, гарантовано тариф до 2030 року, завдяки чому відбувся неконтрольований ріст зеленої енергетики і на даний час держава не в змозі оплачувати надприбутки ділкам.

Але це ще не вся краса пропаганди, в цей же час інший порошенківець звинувачує партію Зеленського в абсолютно протилежному:

97 депутатів «Слуги народу» та Медведчук готові знищити «зелену» енергетику в угоду олігархам – Гончаренко. Заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн

97 депутатів, які вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику. https://glavcom.ua/economics/finances/9 ... 78921.html ще одна краса пропагандиАле коли ми проаналізуєм факти, то виявляється, що таку серйозну проблему з "зеленою" енергетикою ми отримали якраз від Порошенка, завдяки його закону зелений тариф прив`язано до євро, гарантовано тариф до 2030 року, завдяки чому відбувся неконтрольований ріст зеленої енергетики і на даний час держава не в змозі оплачувати надприбутки ділкам.Але це ще не вся краса пропаганди, в цей же час інший порошенківець звинувачує партію Зеленського в абсолютно протилежному:97 депутатів «Слуги народу» та Медведчук готові знищити «зелену» енергетику в угоду олігархам – Гончаренко. Заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн97 депутатів, які вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику.

Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.



Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.

Пояснюю, чому.

Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.

Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?



unicdima написав: Schmit написав: Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе. Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?

я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. Ты не умеешь читать?я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.

Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном. Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.Пояснюю, чому.Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном. Schmit

Повідомлень: 1234 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6031603260336034 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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