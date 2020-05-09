RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6031603260336034
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06

  Schmit написав:Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 10.06.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 10:31

  unicdima написав:
  Schmit написав:

ще одна краса пропаганди :D
Але коли ми проаналізуєм факти, то виявляється, що таку серйозну проблему з "зеленою" енергетикою ми отримали якраз від Порошенка, завдяки його закону зелений тариф прив`язано до євро, гарантовано тариф до 2030 року, завдяки чому відбувся неконтрольований ріст зеленої енергетики і на даний час держава не в змозі оплачувати надприбутки ділкам.
Але це ще не вся краса пропаганди, в цей же час інший порошенківець звинувачує партію Зеленського в абсолютно протилежному:
97 депутатів «Слуги народу» та Медведчук готові знищити «зелену» енергетику в угоду олігархам – Гончаренко. Заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн
97 депутатів, які вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику. https://glavcom.ua/economics/finances/9 ... 78921.html

Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.

Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.
Пояснюю, чому.
Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.
Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?

  unicdima написав:
  Schmit написав:Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.

Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 08.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6031603260336034
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16117)
10.05.2020 11:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.