Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06
Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:31
Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.
Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.
Пояснюю, чому.
Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.
Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?
Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном.
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