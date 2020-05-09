Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06
Ты не умеешь читать?
я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.
Додано: Нед 10 тра, 2020 10:31
Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.
Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.
Пояснюю, чому.
Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.
Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?
Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном.
Додано: Нед 10 тра, 2020 11:54
От жидяра...
Бреше всюди
Бандера
Стецько
ОУН-УПА
Жидяра
Де 1943 ?
Де співпрацювали 1941-1943?
Може
Сиділи в концтаборах 1941-1944...?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:14
budivelnik
Ты ничего не доказал. При это используешь недопустимую лексику. Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА.
РФ вообще физически устраняет слишком самостоятельных смотрящих за т.н. народными республиками Донбасса, но ты же на этом основании не делаешь вывод об отсутствии коллаборационизма...
Попроще лицо, побольше аргументов!
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:22
Re: Політичні дискусії
Будівельник
Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.
.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:23
Прикольно
А арешт Путіним липецкої фабрики - не виключає співробітництво з Порошенком?
А заявки жида(літературна назва євреїв) про те що в країні де жиди становлять 0,5% населення,але при цьому три з пяти найбагатших олігархів і цілий Президент + 10% складу ВР - євреї - це аргумент того ,що євреїв прискають
Я правильно зрозумів нормальну для ольгінця логіку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:26
ОУН-УПА воювала не проти когось конкретно
Вони воювали ЗА незалежність України
Сьогодні Україна незалежна, отже ОУН-УПА воювала за те щоб різні мухи ,працювали в Польщі-замість воювати в Сірії за інтереси ла-ла-ла-ла...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:33
Да, да.
Вот у нас появился проспект шухевича, борца за независимоть.
"Боротьба з білоруськими партизанами виявилась важкою і виснажливою. Не здобули в ній переможних лаврів ні німці, ні їх союзники, в тому числі й вояки українського поліцейського батальйону. За словами В.Яніва, це був жахливий час в житті Романа Шухевича, котрий мусив „зіграти до кінця ролю німецького приятеля“, хоч „серце розривалося з болю“[48]. Як згадує М.Кальба, Роман Шухевич та інші українські командири прагнули уникати участі в каральних акціях нацистів проти місцевого населення, намагалися відсторонитися від збирання продовольства, заявляючи, „що нас прислали сюди не грабувати, а воювати“[49]. "
Ну прям хочется пожалеть людей, так тяжело им было. И это после - "Саме тут Роман Шухевич та його вояки з жахом дізналися про підсумки наради 16 липня 1941 р. в ставці фюрера, які остаточно знімали з порядку денного питання самостійності України: Східна Галичина включалася до складу Польського генерал-губернаторства, Північна Буковина, Бесарабія та територія між ріками Дністер та Південний Буг приєднувалися до Румунії, інші українські землі увійшли до райхскомісаріату Україна або в підпорядковування військовій адміністрації."
Ну он же бросил службу и ушел в леса, ага.
И у пересичного вполне может возникнуть вопрос. Почему комуняку ватутина, служившего усатому палачу заменяют на служившего нацистам? Потому что его взгляды на независимость более "независимые"?
Востаннє редагувалось vano80 в Нед 10 тра, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:33
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:34
Якось пропустив цю частинку
1 Я погоджуюсь з зрадіо ,що всі хто повірив педераційникам в кінці-кінців будуть знищені ( це в них фішка, створив троцький армію - сталін його завалив,виграв сталін війно - подох у власному лайні і хрущов на зїзді партії розкатав в пух і прах культ сталіна.потім брєжнєв розката хрущова за кукурудзу, потім горбачов розкатав усіх за розвал СРСР ,потім єльцин розкатав хазбулатова ,потім пуйло створив ордло і вже по третьому разу міняє лідерів...)
2 Мотиви ж знищень-інші
Педераційники знищують тих ,хто має інформацію,яка в подальшому приведе педераційників на лаву підсудних в ГААГУ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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