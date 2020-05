Додано: Нед 10 тра, 2020 12:22

Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.





