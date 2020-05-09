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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6032603360346035> Додано: Нед 10 тра, 2020 10:06 Schmit написав: Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе. Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?

я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. Ты не умеешь читать?я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. unicdima

Повідомлень: 408 З нами з: 10.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 10:31 unicdima написав: Schmit написав:

ще одна краса пропаганди

Але коли ми проаналізуєм факти, то виявляється, що таку серйозну проблему з "зеленою" енергетикою ми отримали якраз від Порошенка, завдяки його закону зелений тариф прив`язано до євро, гарантовано тариф до 2030 року, завдяки чому відбувся неконтрольований ріст зеленої енергетики і на даний час держава не в змозі оплачувати надприбутки ділкам.

Але це ще не вся краса пропаганди, в цей же час інший порошенківець звинувачує партію Зеленського в абсолютно протилежному:

97 депутатів «Слуги народу» та Медведчук готові знищити «зелену» енергетику в угоду олігархам – Гончаренко. Заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн

97 депутатів, які вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику. https://glavcom.ua/economics/finances/9 ... 78921.html ще одна краса пропагандиАле коли ми проаналізуєм факти, то виявляється, що таку серйозну проблему з "зеленою" енергетикою ми отримали якраз від Порошенка, завдяки його закону зелений тариф прив`язано до євро, гарантовано тариф до 2030 року, завдяки чому відбувся неконтрольований ріст зеленої енергетики і на даний час держава не в змозі оплачувати надприбутки ділкам.Але це ще не вся краса пропаганди, в цей же час інший порошенківець звинувачує партію Зеленського в абсолютно протилежному:97 депутатів «Слуги народу» та Медведчук готові знищити «зелену» енергетику в угоду олігархам – Гончаренко. Заяви про зміну правил роботи в галузі вже викликали негативну реакцію з боку іноземних країн97 депутатів, які вимагають перегляду нового енергобалансу та не зменшувати частку АЕС, готові знищити «зелену» енергетику.

Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.



Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.

Пояснюю, чому.

Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.

Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?



unicdima написав: Schmit написав: Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе. Не знаю, на сколько справедливо преследование Саакашвили, не нам судить, пусть грузины разбираются, но его назначения на должность и конфронтации с дружественным государством стоило бы избежать. Тем более, что он уже осужден грузинским судом, чего еще не было при Порохе.

Ты не умеешь читать?

я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году. Ты не умеешь читать?я же озвучил факты, запрос прокуратуры Грузии на экстрадицию был 2015 году.

Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном. Чому ви вирішили, що цей свідомий рупор - порохобот. До виборів добряче так поливав Пороха лайном. Цим же займався і Стерненко - закликав саджати порохоскот, і багато інших, які тепер жаліються на беззаконня.Відносно зеленої енергетики - ви зараз займаєтесь підміною понять.Пояснюю, чому.Оскільки енергоблоки атомних електростанцій вичерпують свій термін експлуатації, свого часу влада вирішила стимулювати будівництво зеленої генерації, замість вкладати гроші у будівництво нових блоків. Тобто гроші замість нових енергоблоків йдуть на зелений тариф до 2030 року, допоки енергоблоки ще не випрацювали свій ресурс. Далі зелений тариф знижується, атомні електростанції поступово закриваються та заміняються відновлюваними зеленими, а населення починає платити ринкову ціну за електроенергію.Але з приходом нової влади виявилось, що грошей на подальше інвестування не вистачає, та їх чомусь взагалі на все не вистачає (у злочинної влади бариг, які без упину крали, їх чомусь вистачало) і вирішено перекласти інвестування подальшої розбудови зеленої генерації на населення та передчасно зупинити атомну енергетику. При цьому атомні зупиняють в угоду не сонячним чи вітровим, а вугільним. Це нормально по вашому?Ща раз повторюю, тоді він ще не був засуджений, тільки відкриті справи. Та і Порох визнав, що лоханувся з цим карлсоном. Schmit

Повідомлень: 1235 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 11:54 shapo написав: В начале ВМВ националисты поставили на немцев в надежде что те им подарят незалежность поэтому верно им служили, после 1943г когда увидели что Германия проигрывает начали изображать независимость от нее организовав ОУН-УПА единственной целью которой была независимость от Москвы. В начале ВМВ националисты поставили на немцев в надежде что те им подарят незалежность поэтому верно им служили, после 1943г когда увидели что Германия проигрывает начали изображать независимость от нее организовав ОУН-УПА единственной целью которой была независимость от Москвы. От жидяра...

Бреше всюди

Бандера

В 1940 — первой половине 1941 года организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией. После нападения Германии на СССР вместе с другими деятелями украинского националистического движения был арестован германскими властями за несанкционированную попытку провозглашения самостоятельного украинского государства и помещён под домашний арест, а позднее (в начале 1942 года) отправлен в концлагерь

Стецько Я. Стецько, пробившись із групою однодумців одразу за фронтовою лінією до Львова, скликає Українські Національні Збори, які 30 червня 1941 р. проголосили Акт відновлення Української Держави й обрали Я. Стецька прем'єром Українського Державного Правління. За відмову на ультимативну вимогу Гітлера відкликати Акт відновлення Української Держави Я. Стецька 4 липня 1941 заарештували, після чого запроторили до концтабору Заксенгавзен, де він до вересня 1944 р

ОУН-УПА Заснована 3 лютого 1929 року у Відні,

1941 року ОУН розділилася на дві частини: старші, більш консервативні члени продовжували підтримувати вождя Андрія Мельника — ОУН (під проводом А. Мельника), тоді як більшість на Великому зборі у Кракові обрала очільником Степана Бандеру (Організація українських націоналістів революційна, яка отримала підтримку від націоналістичного руху в Україні, в тому числі від створеного нею військового крила ОУН — Української повстанської армії).

Жидяра

Де 1943 ?

Де співпрацювали 1941-1943?

Може

Сиділи в концтаборах 1941-1944...? От жидяра...Бреше всюдиБандераСтецькоОУН-УПАЖидяраДе 1943 ?Де співпрацювали 1941-1943?МожеСиділи в концтаборах 1941-1944...? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22675 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:14 budivelnik



Ты ничего не доказал. При это используешь недопустимую лексику. Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА.



РФ вообще физически устраняет слишком самостоятельных смотрящих за т.н. народными республиками Донбасса, но ты же на этом основании не делаешь вывод об отсутствии коллаборационизма...



Попроще лицо, побольше аргументов! zРадио

Повідомлень: 5564 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:22 Re: Політичні дискусії Будівельник

Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.





. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19098 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:23 zРадио написав: Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА. Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА. Прикольно

А арешт Путіним липецкої фабрики - не виключає співробітництво з Порошенком?

А заявки жида(літературна назва євреїв) про те що в країні де жиди становлять 0,5% населення,але при цьому три з пяти найбагатших олігархів і цілий Президент + 10% складу ВР - євреї - це аргумент того ,що євреїв прискають



Я правильно зрозумів нормальну для ольгінця логіку? ПрикольноА арешт Путіним липецкої фабрики - не виключає співробітництво з Порошенком?А заявки жида(літературна назва євреїв) про те що в країні де жиди становлять 0,5% населення,але при цьому три з пяти найбагатших олігархів і цілий Президент + 10% складу ВР - євреї - це аргумент того ,що євреїв прискаютьЯ правильно зрозумів нормальну для ольгінця логіку? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22675 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:26 flyman написав: Будівельник

Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.. БудівельникЯкщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.. ОУН-УПА воювала не проти когось конкретно

Вони воювали ЗА незалежність України

Сьогодні Україна незалежна, отже ОУН-УПА воювала за те щоб різні мухи ,працювали в Польщі-замість воювати в Сірії за інтереси ла-ла-ла-ла... ОУН-УПА воювала не проти когось конкретноВони воювали ЗА незалежність УкраїниСьогодні Україна незалежна, отже ОУН-УПА воювала за те щоб різні мухи ,працювали в Польщі-замість воювати в Сірії за інтереси ла-ла-ла-ла... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22675 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:33 budivelnik написав: flyman написав: Будівельник

Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.. БудівельникЯкщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.. ОУН-УПА воювала не проти когось конкретно

Вони воювали ЗА незалежність України

Сьогодні Україна незалежна, отже ОУН-УПА воювала за те щоб різні мухи ,працювали в Польщі-замість воювати в Сірії за інтереси ла-ла-ла-ла... ОУН-УПА воювала не проти когось конкретноВони воювали ЗА незалежність УкраїниСьогодні Україна незалежна, отже ОУН-УПА воювала за те щоб різні мухи ,працювали в Польщі-замість воювати в Сірії за інтереси ла-ла-ла-ла...



Да, да.

Вот у нас появился проспект шухевича, борца за независимоть.

"Боротьба з білоруськими партизанами виявилась важкою і виснажливою. Не здобули в ній переможних лаврів ні німці, ні їх союзники, в тому числі й вояки українського поліцейського батальйону. За словами В.Яніва, це був жахливий час в житті Романа Шухевича, котрий мусив „зіграти до кінця ролю німецького приятеля“, хоч „серце розривалося з болю“[48]. Як згадує М.Кальба, Роман Шухевич та інші українські командири прагнули уникати участі в каральних акціях нацистів проти місцевого населення, намагалися відсторонитися від збирання продовольства, заявляючи, „що нас прислали сюди не грабувати, а воювати“[49]. "



Ну прям хочется пожалеть людей, так тяжело им было. И это после - "Саме тут Роман Шухевич та його вояки з жахом дізналися про підсумки наради 16 липня 1941 р. в ставці фюрера, які остаточно знімали з порядку денного питання самостійності України: Східна Галичина включалася до складу Польського генерал-губернаторства, Північна Буковина, Бесарабія та територія між ріками Дністер та Південний Буг приєднувалися до Румунії, інші українські землі увійшли до райхскомісаріату Україна або в підпорядковування військовій адміністрації."



Ну он же бросил службу и ушел в леса, ага.

И у пересичного вполне может возникнуть вопрос. Почему комуняку ватутина, служившего усатому палачу заменяют на служившего нацистам? Потому что его взгляды на независимость более "независимые"? Да, да.Вот у нас появился проспект шухевича, борца за независимоть."Боротьба з білоруськими партизанами виявилась важкою і виснажливою. Не здобули в ній переможних лаврів ні німці, ні їх союзники, в тому числі й вояки українського поліцейського батальйону. За словами В.Яніва,Романа Шухевича, котрий мусив „зіграти до кінця ролю німецького приятеля“, хоч „“[48]. Як згадує М.Кальба, Роман Шухевич та інші українські командири прагнули уникати участі в каральних акціях нацистів проти місцевого населення, намагалися відсторонитися від збирання продовольства, заявляючи, „що нас прислали сюди не грабувати, а воювати“[49]. "Ну прям хочется пожалеть людей, так тяжело им было. И это после - "Саме тут Роман Шухевич та його вояки з жахом дізналися про підсумки наради 16 липня 1941 р. в ставці фюрера, які остаточно знімали з порядку денного питання самостійності України: Східна Галичина включалася до складу Польського генерал-губернаторства, Північна Буковина, Бесарабія та територія між ріками Дністер та Південний Буг приєднувалися до Румунії, інші українські землі увійшли до райхскомісаріату Україна або в підпорядковування військовій адміністрації."Ну он же бросил службу и ушел в леса, ага.И у пересичного вполне может возникнуть вопрос. Почему комуняку ватутина, служившего усатому палачу заменяют на служившего нацистам? Потому что его взгляды на независимость более "независимые"? Востаннє редагувалось vano80 в Нед 10 тра, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз. vano80 Повідомлень: 1742 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:33 flyman написав: Будівельник

Якщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.

БудівельникЯкщо "патріоти" вважають, що ОУН-УПА воювала проти нацистької Німеччини, то 9 травня для них день Перемоги.

День перемоги УПА - 24 серпня 1991 року. День перемоги УПА - 24 серпня 1991 року. Schmit

Повідомлень: 1235 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 12:34 zРадио написав: РФ вообще физически устраняет слишком самостоятельных смотрящих за т.н. народными республиками Донбасса, но ты же на этом основании не делаешь вывод об отсутствии коллаборационизма... РФ вообще физически устраняет слишком самостоятельных смотрящих за т.н. народными республиками Донбасса, но ты же на этом основании не делаешь вывод об отсутствии коллаборационизма... Якось пропустив цю частинку

1 Я погоджуюсь з зрадіо ,що всі хто повірив педераційникам в кінці-кінців будуть знищені ( це в них фішка, створив троцький армію - сталін його завалив,виграв сталін війно - подох у власному лайні і хрущов на зїзді партії розкатав в пух і прах культ сталіна.потім брєжнєв розката хрущова за кукурудзу, потім горбачов розкатав усіх за розвал СРСР ,потім єльцин розкатав хазбулатова ,потім пуйло створив ордло і вже по третьому разу міняє лідерів...)

2 Мотиви ж знищень-інші

Педераційники знищують тих ,хто має інформацію,яка в подальшому приведе педераційників на лаву підсудних в ГААГУ Якось пропустив цю частинку1 Я погоджуюсь з зрадіо ,що всі хто повірив педераційникам в кінці-кінців будуть знищені ( це в них фішка, створив троцький армію - сталін його завалив,виграв сталін війно - подох у власному лайні і хрущов на зїзді партії розкатав в пух і прах культ сталіна.потім брєжнєв розката хрущова за кукурудзу, потім горбачов розкатав усіх за розвал СРСР ,потім єльцин розкатав хазбулатова ,потім пуйло створив ордло і вже по третьому разу міняє лідерів...)2 Мотиви ж знищень-іншіПедераційники знищують тих ,хто має інформацію,яка в подальшому приведе педераційників на лаву підсудних в ГААГУ http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22675 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6032603360346035> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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