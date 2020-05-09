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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6032603360346035
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:47

Re: Політичні дискусії

Кстати про шухевича, из украинской вики. Момент который стараются обходить поклонники.
" 22 листопада 1942 р. в присутності командира 201-ї охоронної дивізії особовий склад українського батальйону не дав згоди на продовження контракту і 5 грудня 1942 р. ця формація була німцями розв'язана."
Ну мелочь же, по контракту бойцы служили нацистам. Ну они же с большевиками воевали, служба нужная и благородная.
vano80
 
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