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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6032603360346035
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:47

Re: Політичні дискусії

Кстати про шухевича, из украинской вики. Момент который стараются обходить поклонники.
" 22 листопада 1942 р. в присутності командира 201-ї охоронної дивізії особовий склад українського батальйону не дав згоди на продовження контракту і 5 грудня 1942 р. ця формація була німцями розв'язана."
Ну мелочь же, по контракту бойцы служили нацистам. Ну они же с большевиками воевали, служба нужная и благородная.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:09

vano80
Питання не в прізвищі ... - питання в тому як себе позиціонує той.хто оцінює історичних персонажів
Наприклад
Манергейм чи Пілсудський
З точки зору російського імперця - це зрадники (російські генерали)
З точки зору фінів - Манергейм герой
З точки зору поляків-Пілсудський - герой
Бо дії цих лідерів розвалили російську імперію і створили незалежну Польщу і Фінляндію...
Тепер перейдемо до більш ближчих часів...
Хто такий Горбачєв?
З точки зору російських імперців - зрадник
з точки зору російських(чи українських чи прибалтійських.чи закавказських патріотів) - молодець... бо створим умови для незалежності окремих Держав.

Тому
Вано - дайте самі собі відповідь
Хто Ви? - совкофіл? русофіл?українофіл?
І тоді зрозумієте звідки ростуть ноги вашої ненависті до тих чи інших історичних персонажів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:20

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:42

  budivelnik написав:Якось пропустив цю частинку


А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:50

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Якось пропустив цю частинку


А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Родственник, член обкома комсомола львовской области 1940 год( или как она там называлась) рассказывал, как в марте 1940 года они проводили во львовской опере вечер памяти Шевченко. Всех пришедших на вечер погрузили в грузовики и больше их никто не видел, зато освободились квартиры в центре города.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:53

Re: Політичні дискусії

innamax2008 написав:
  zРадио написав:А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Родственник, член обкома комсомола львовской области 1940 год( или как она там называлась) рассказывал, как в марте 1940 года они проводили во львовской опере вечер памяти Шевченко. Всех пришедших на вечер погрузили в грузовики и больше их никто не видел, зато освободились квартиры в центре города.


Тут два варианта, либо родственник переехал в новую квартиру, либо вы что то напутали в своем рассказе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Якось пропустив цю частинку


А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...


Бандеру по разному называли и противники, и сторонники, но демократом и гуманистом по моему никто и ни разу не называл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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