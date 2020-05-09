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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:47
Кстати про шухевича, из украинской вики. Момент который стараются обходить поклонники.
" 22 листопада 1942 р. в присутності командира 201-ї охоронної дивізії особовий склад українського батальйону не дав згоди на продовження контракту і 5 грудня 1942 р. ця формація була німцями розв'язана."
Ну мелочь же, по контракту бойцы служили нацистам. Ну они же с большевиками воевали, служба нужная и благородная.
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vano80
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:09
vano80
Питання не в прізвищі ... - питання в тому як себе позиціонує той.хто оцінює історичних персонажів
Наприклад
Манергейм чи Пілсудський
З точки зору російського імперця - це зрадники (російські генерали)
З точки зору фінів - Манергейм герой
З точки зору поляків-Пілсудський - герой
Бо дії цих лідерів розвалили російську імперію і створили незалежну Польщу і Фінляндію...
Тепер перейдемо до більш ближчих часів...
Хто такий Горбачєв?
З точки зору російських імперців - зрадник
з точки зору російських(чи українських чи прибалтійських.чи закавказських патріотів) - молодець... бо створим умови для незалежності окремих Держав.
Тому
Вано - дайте самі собі відповідь
Хто Ви? - совкофіл? русофіл?українофіл?
І тоді зрозумієте звідки ростуть ноги вашої ненависті до тих чи інших історичних персонажів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:20
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Schmit
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:42
budivelnik написав:
Якось пропустив цю частинку
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
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zРадио
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:50
zРадио написав: budivelnik написав:
Якось пропустив цю частинку
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
Родственник, член обкома комсомола львовской области 1940 год( или как она там называлась) рассказывал, как в марте 1940 года они проводили во львовской опере вечер памяти Шевченко. Всех пришедших на вечер погрузили в грузовики и больше их никто не видел, зато освободились квартиры в центре города.
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innamax2008
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Додано: Нед 10 тра, 2020 13:53
innamax2008 написав: zРадио написав:
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
Родственник, член обкома комсомола львовской области 1940 год( или как она там называлась) рассказывал, как в марте 1940 года они проводили во львовской опере вечер памяти Шевченко. Всех пришедших на вечер погрузили в грузовики и больше их никто не видел, зато освободились квартиры в центре города.
Тут два варианта, либо родственник переехал в новую квартиру, либо вы что то напутали в своем рассказе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:01
zРадио написав: budivelnik написав:
Якось пропустив цю частинку
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
Бандеру по разному называли и противники, и сторонники, но демократом и гуманистом по моему никто и ни разу не называл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:47
Schmit написав:
Не стыдно это порохоботское вопящее чмо почему-то называющее себя художником постить?
9 мая отмечаются в СССР и Израиле из-за того, что акт о капитуляции был подписан уже 9мая по московскому времени.
Остальной бред это давно прогуливающее психушку существо трудно комментировать
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:51
innamax2008 написав:
Родственник, член обкома комсомола львовской области 1940 год( или как она там называлась) рассказывал, как в марте 1940 года они проводили во львовской опере вечер памяти Шевченко. Всех пришедших на вечер погрузили в грузовики и больше их никто не видел, зато освободились квартиры в центре города.
А он не рассказал сколько квартир освободилось в Львове после погромов июня-июля 1941г и кто их занял?
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Додано: Нед 10 тра, 2020 14:52
zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав:
РФ вообще физически устраняет слишком самостоятельных смотрящих за т.н. народными республиками Донбасса, но ты же на этом основании не делаешь вывод об отсутствии коллаборационизма...
Якось пропустив цю частинку
1 Я погоджуюсь з зрадіо ,що всі хто повірив педераційникам в кінці-кінців будуть знищені ( це в них фішка, створив троцький армію - сталін його завалив,виграв сталін війно - подох у власному лайні і хрущов на зїзді партії розкатав в пух і прах культ сталіна.потім брєжнєв розката хрущова за кукурудзу, потім горбачов розкатав усіх за розвал СРСР ,потім єльцин розкатав хазбулатова ,потім пуйло створив ордло і вже по третьому разу міняє лідерів...)
2 Мотиви ж знищень-інші
Педераційники знищують тих ,хто має інформацію,яка в подальшому приведе педераційників на лаву підсудних в ГААГУ
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
А що ти хочеш щоб я поправив?
Який звязок між
Боротьбою українця Бандери за Україну
і знищенням росіянами зрадників України ,яких ці ж росіяни зробили керівниками анексованих територій, з метою уникнення подальшого покарання європейськми правовими структурами.
Ця російська традиція-просто повинна показати тим хто і сьогодні ратує за росію...що це(підтримка росії) смертельно.
Адеже
Або підтримуючого росію - знищать патріоти України в боротьбі за Україну
або підтримуючого росію-знищать росіяни ,ховаючи кінці у воду своїх звірств
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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