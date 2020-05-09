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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6034603560366037>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 14:54

  zРадио написав:budivelnik

Ты ничего не доказал. При это используешь недопустимую лексику. Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА.



Для львовского рагуля это нормально, поэтому он у меня в игноре
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:00

  shapo написав:
  zРадио написав:budivelnik

Ты ничего не доказал. При это используешь недопустимую лексику. Аресты нацистами Бандеры и Стецько не исключают сотрудничества с ОУН-УПА.
Для львовского рагуля это нормально, поэтому он у меня в игноре
Жидовське перекотиполе - останній раз коли ти з зрадіо вирішив визначити чи можна використовувати рагуль... - для тебе це закінчилось тижневим баном.
Знову за старе взявся.Видно не даремно ти тут ,напевно під час обрізання, в тебе почали з голови ,бо не знайшли що можна обрізати внизу.
Напевно тому національність у євреїв по мамі..., бо мами з радістю знаходять більш цікавих ніж жиди партнерів..
Що ж - жінки у всі віка і у всіх народів були розумнішими від різних полукровок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:08

  shapo написав:Не стыдно это порохоботское вопящее чмо почему-то называющее себя художником постить?

Пояркова оч-чень трудно назвать порохоботом
Но тебе уже везде порохоботы мерещятся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:19

  budivelnik написав:Або підтримуючого росію - знищать патріоти України в боротьбі за Україну
або підтримуючого росію-знищать росіяни ,ховаючи кінці у воду своїх звірств


Так а где же та Украина, в которой никто никого не уничтожает? Или ты борешься просто за изменение статуса кво - в 20-м веке непатриоты уничтожали патриотов, а в 21-м веке - патриоты непатриотов? Ну-ну...

"Патриоты" и "непатриоты", конечно, нужно брать в кавычки, но я не стану оспаривать твои клише, иначе дискуссия вообще никуда не двинется - просто интересно было понимание мечты ОУН-овцев о независимом государстве. Спасибо, что не разочаровал.

PS: после такого "клятые коммунисты замордовали моего предка" не принимается, ведь иначе бы мы слышали "клятые националисты замордовали моего предка"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:28

  shapo написав:
  Schmit написав:

Не стыдно это порохоботское вопящее чмо почему-то называющее себя художником постить?
9 мая отмечаются в СССР и Израиле из-за того, что акт о капитуляции был подписан уже 9мая по московскому времени.
Остальной бред это давно прогуливающее психушку существо трудно комментировать


Нет, не стыдно, потому что правду говорит. Относительно ваших оскорблений в адрес этого человека, то лучше за собой следите, какой бред вы иногда несете.
Похоже прокремлевским наймытам в методичках свидомых уже полностью заменили на порохоботов.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 10 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:28

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Або підтримуючого росію - знищать патріоти України в боротьбі за Україну
або підтримуючого росію-знищать росіяни ,ховаючи кінці у воду своїх звірств
Так а где же та Украина, в которой никто никого не уничтожает? Или ты борешься просто за изменение статуса кво - в 20-м веке непатриоты уничтожали патриотов, а в 21-м веке - патриоты непатриотов? Ну-ну...
Молодець,піди до старшини нехай дасть тобі печеньку...
А по суті
Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..
1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країни
Для Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.
2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле.
Прекрасний приклад шапо...
Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світу
От наш ізраїльтянин і обливає брудом всю Україну
Від Хмельницького (різав жидів)
потім Петлюру(різав жидів)
Потім львівяни (різали жидів)
Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано
3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо
Який так само як вано є по суті не українцем.
Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....
Але він не українець.
Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29

Back in USSR 2.0

Back in USSR 2.0

Посольство Великобритании: украинцы могут вылететь из страны только с разрешением от МИД
Украинцы, которые имеют право на постоянное проживание в Великобритании, и хотят вылететь туда, должны получить разрешение на вылет от МИД Украины.

МИД прокомментировал информацию о необходимости получать "разрешения" на выезд украинцев за границу
Оцените подбор фраз
«Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу.

Законодательно, действительно нет ограничений на выезд, но есть некие решения КабМина и самого МИДа

Кому там до этого безвиз не нравился ? Ну так Бубочка вам ограничит выезд

"Рабства в Украине нет". Зеленский назвал условия выезда заробитчан за границу
Украина во время карантина позволяет гражданам выехать за границу на работу при условии контракта минимум на три месяца, и если страна, в которую они направляются, берет на себя обязательства обеспечить украинцев всем необходимым.

Рабства нет, запретов нет. Но ставятся много бюрократических препонов
И всё под предлогом заботы о гражданах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:30

  budivelnik написав:Жидовське перекотиполе


А когда ты пишешь, что "жид - это книжная форма слова еврей" - не потрудишься привести фамилии конкретных авторов? Почитаем их биографии - очень интересны их вгляды и ценности.

А то диссонанс какой-то - Директория УНР вычеркнула это слово из украинского языка как непотребное. Но у тебя оно литературное, не несущее негативного подтекста...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:35

Re: Політичні дискусії

Почти пьеса | "Мы можем сделать всех миллионерами". Глава НБУ и вопросы депутатов: ликбез получился
- Да, я даже подумала, что это перед нами выступает глава банка Швейцарии, а не Украины, а я – где-то в Женеве нахожусь, – с иронией отозвалась депутат от Слуги народа и экс-журналистка 1+1 Ольга Василевская-Смаглюк.

То есть собрались мальчики и девочки, все познания которых о банковском деле, сводится к уплате коммуналки в Приват24, решили поугрожать зубру банковского дела
Николаенко: Напоследок я хочу вам напомнить, что у нас парламентско-президентская республика. Поэтому, если вы хотите сохранить свое место, привлекайте к вашим коммуникациям с Минфином и Верховную Раду.

Но дед Яков им всё подробно объяснил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:38

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Жидовське перекотиполе
А когда ты пишешь, что "жид - это книжная форма слова еврей" - не потрудишься привести фамилии конкретных авторов? Почитаем их биографии - очень интересны их вгляды и ценности.
А то диссонанс какой-то - Директория УНР вычеркнула это слово из украинского языка как непотребное. Но у тебя оно литературное, не несущее негативного подтекста...
1 Я живу в Україні,а не в Директорії
2 Мінюст України
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/
Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".

Об этом "Исторической Правде" сообщили в Минюсте, сославшись на министерский ответ главному редактору издания "Киев еврейский" Элеоноре Гройсман.

"Проведенный министерством юстиции анализ не обнаружил употребления в актах законодательства Украины терминов "жиди", "жид" и "жидовка", а также норм, запрещающих употребление указанных слов, - говорится в ответе Минюста. - Вместе с тем, в актах законодательства Украины употребляются термины "еврейский", "лица еврейской национальности", "евреи".

Чиновники подчеркивают, что согласно Конституции Украины граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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