Для львовского рагуля это нормально, поэтому он у меня в игноре
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 14:54
Для львовского рагуля это нормально, поэтому он у меня в игноре
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:00
Жидовське перекотиполе - останній раз коли ти з зрадіо вирішив визначити чи можна використовувати рагуль... - для тебе це закінчилось тижневим баном.
Знову за старе взявся.Видно не даремно ти тут ,напевно під час обрізання, в тебе почали з голови ,бо не знайшли що можна обрізати внизу.
Напевно тому національність у євреїв по мамі..., бо мами з радістю знаходять більш цікавих ніж жиди партнерів..
Що ж - жінки у всі віка і у всіх народів були розумнішими від різних полукровок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:08
Пояркова оч-чень трудно назвать порохоботом
Но тебе уже везде порохоботы мерещятся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:19
Так а где же та Украина, в которой никто никого не уничтожает? Или ты борешься просто за изменение статуса кво - в 20-м веке непатриоты уничтожали патриотов, а в 21-м веке - патриоты непатриотов? Ну-ну...
"Патриоты" и "непатриоты", конечно, нужно брать в кавычки, но я не стану оспаривать твои клише, иначе дискуссия вообще никуда не двинется - просто интересно было понимание мечты ОУН-овцев о независимом государстве. Спасибо, что не разочаровал.
PS: после такого "клятые коммунисты замордовали моего предка" не принимается, ведь иначе бы мы слышали "клятые националисты замордовали моего предка"
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:28
Нет, не стыдно, потому что правду говорит. Относительно ваших оскорблений в адрес этого человека, то лучше за собой следите, какой бред вы иногда несете.
Похоже прокремлевским наймытам в методичках свидомых уже полностью заменили на порохоботов.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 10 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:28
Молодець,піди до старшини нехай дасть тобі печеньку...
А по суті
Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..
1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країни
Для Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.
2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле.
Прекрасний приклад шапо...
Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світу
От наш ізраїльтянин і обливає брудом всю Україну
Від Хмельницького (різав жидів)
потім Петлюру(різав жидів)
Потім львівяни (різали жидів)
Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано
3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо
Який так само як вано є по суті не українцем.
Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....
Але він не українець.
Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:29
Back in USSR 2.0
Back in USSR 2.0
Оцените подбор фраз
Законодательно, действительно нет ограничений на выезд, но есть некие решения КабМина и самого МИДа
Кому там до этого безвиз не нравился ? Ну так Бубочка вам ограничит выезд
Рабства нет, запретов нет. Но ставятся много бюрократических препонов
И всё под предлогом заботы о гражданах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:30
А когда ты пишешь, что "жид - это книжная форма слова еврей" - не потрудишься привести фамилии конкретных авторов? Почитаем их биографии - очень интересны их вгляды и ценности.
А то диссонанс какой-то - Директория УНР вычеркнула это слово из украинского языка как непотребное. Но у тебя оно литературное, не несущее негативного подтекста...
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:35
Re: Політичні дискусії
То есть собрались мальчики и девочки, все познания которых о банковском деле, сводится к уплате коммуналки в Приват24, решили поугрожать зубру банковского дела
Но дед Яков им всё подробно объяснил
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:38
1 Я живу в Україні,а не в Директорії
2 Мінюст України
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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