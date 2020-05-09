Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..
Я тебя уже не знаю, как иначе заставить ответить - ты ж морозишься, чтобы не признавать очевидный факт. Не было бы красного террора, был бы коричневый!
budivelnik написав:1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країни Для Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.
Та не вопрос - вот именно поэтому твой манкуртизм абсурден. Вместо того, чтобы оправдывать возвращение Львова - ты его осуждаешь. Пример не единственный. Мы являемся народом-основоположником русской культуры - ты ее говняешь. Мы являемся народом-победителем нацизма, народом покорителем космоса и мирного атома - ты от этого добровольно отказываешься в пользу "вишневого садочка"...
budivelnik написав:2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле. Прекрасний приклад шапо... Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світу От наш ізраїльтянин і обливає брудом всю Україну Від Хмельницького (різав жидів) потім Петлюру(різав жидів) Потім львівяни (різали жидів) Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано
Из разряда - пишешь дурь ты, а стыдно мне...
budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо Який так само як вано є по суті не українцем. Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено.... Але він не українець. Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо Який так само як вано є по суті не українцем. Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено.... Але він не українець. Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром... Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре. 2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців... Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію Золота Орда Річ Посполита Австро-Угорщина Російська СРСР 3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію Києвська Русь - відносно моно-Держава
Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".
ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.
А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..
budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо Який так само як вано є по суті не українцем. Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено.... Але він не українець. Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром... Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре. 2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців... Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію Золота Орда Річ Посполита Австро-Угорщина Російська СРСР 3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію Києвська Русь - відносно моно-Держава
Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".
ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.
А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..
А яка мені різниця? А на думку зрадіо ,яку він виголошує російською - російську дискримінують.. на думку жида шапо - євреїв дискримінують у вигляді вибори їх на найвищі щабелі державної влади... І що Від думок цих Богом ображених дурнів - Україна не Європа?
zРадио написав:А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром... Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре. 2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців... Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію Золота Орда Річ Посполита Австро-Угорщина Російська СРСР 3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію Києвська Русь - відносно моно-Держава
Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...
Що заділо.. А що поробиш... Але Імперії тільки тормозили розвиток...національних формувань які в ці імперії входили... З якої імперії вийшло вчення Христа ? Була єврейська імперія? А Ісус- єврей. З якої імперії вийшло вчення Коперніка? Які імперські замашки дали вірші Шевченка? , музика Штрауса? , дії Дракули?
Тому Як я вже писав для вано-пишу і тобі Діло не в прізвищах . Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій. Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями.