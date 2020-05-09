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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6034603560366037
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:40

  budivelnik написав:Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..


Я тебя уже не знаю, как иначе заставить ответить - ты ж морозишься, чтобы не признавать очевидный факт. Не было бы красного террора, был бы коричневый!

  budivelnik написав:1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країни
Для Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.


Та не вопрос - вот именно поэтому твой манкуртизм абсурден. Вместо того, чтобы оправдывать возвращение Львова - ты его осуждаешь. Пример не единственный. Мы являемся народом-основоположником русской культуры - ты ее говняешь. Мы являемся народом-победителем нацизма, народом покорителем космоса и мирного атома - ты от этого добровольно отказываешься в пользу "вишневого садочка"...

  budivelnik написав:2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле.
Прекрасний приклад шапо...
Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світу
От наш ізраїльтянин і обливає брудом всю Україну
Від Хмельницького (різав жидів)
потім Петлюру(різав жидів)
Потім львівяни (різали жидів)
Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано


Из разряда - пишешь дурь ты, а стыдно мне...

  budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо
Який так само як вано є по суті не українцем.
Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....
Але він не українець.
Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.


А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:49

  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо
Який так само як вано є по суті не українцем.
Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....
Але він не українець.
Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...
Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.
2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...
Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію
Золота Орда
Річ Посполита
Австро-Угорщина
Російська
СРСР
3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію
Києвська Русь - відносно моно-Держава
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:50

  budivelnik написав:2 Мінюст України
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/
Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".



ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.

А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..

https://helsinki.org.ua/articles/pravov ... -ukrajini/
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:56

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо
Який так само як вано є по суті не українцем.
Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....
Але він не українець.
Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.
А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...
Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.
2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...
Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію
Золота Орда
Річ Посполита
Австро-Угорщина
Російська
СРСР
3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію
Києвська Русь - відносно моно-Держава


Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Мінюст України
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/
Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".
ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.

А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..

https://helsinki.org.ua/articles/pravov ... -ukrajini/
А яка мені різниця?
А на думку зрадіо ,яку він виголошує російською - російську дискримінують..
на думку жида шапо - євреїв дискримінують у вигляді вибори їх на найвищі щабелі державної влади...
І що
Від думок цих Богом ображених дурнів - Україна не Європа?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 16:05

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы
1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...
Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.
2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...
Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію
Золота Орда
Річ Посполита
Австро-Угорщина
Російська
СРСР
3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію
Києвська Русь - відносно моно-Держава


Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...
Що заділо..
А що поробиш...
Але Імперії тільки тормозили розвиток...національних формувань які в ці імперії входили...
З якої імперії вийшло вчення Христа ?
Була єврейська імперія? А Ісус- єврей.
З якої імперії вийшло вчення Коперніка?
Які імперські замашки дали вірші Шевченка? , музика Штрауса? , дії Дракули?

Тому
Як я вже писав для вано-пишу і тобі
Діло не в прізвищах .
Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.
Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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