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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6034603560366037 Додано: Нед 10 тра, 2020 15:40 budivelnik написав: Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..

Людина питає про Бандеру ..а потім просто морозить дурь про 20 і 21 вік..



Я тебя уже не знаю, как иначе заставить ответить - ты ж морозишься, чтобы не признавать очевидный факт. Не было бы красного террора, был бы коричневый!



budivelnik написав: 1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країни

Для Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.

1 В кожній країні були герої для мешканців цієї країниДля Поляків - Пілсудський...який різав москалів і створював концентраційні табори швидше ніж до цього додумався сталін.



Та не вопрос - вот именно поэтому твой манкуртизм абсурден. Вместо того, чтобы оправдывать возвращение Львова - ты его осуждаешь. Пример не единственный. Мы являемся народом-основоположником русской культуры - ты ее говняешь. Мы являемся народом-победителем нацизма, народом покорителем космоса и мирного атома - ты от этого добровольно отказываешься в пользу "вишневого садочка"...



budivelnik написав: 2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле.

Прекрасний приклад шапо...

Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світу

От наш ізраїльтянин і обливає брудом всю Україну

Від Хмельницького (різав жидів)

потім Петлюру(різав жидів)

Потім львівяни (різали жидів)

Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано

2 В кожній країні є мешканці цієї країни .яким все зле.Прекрасний приклад шапо...Віж ізраїльтянин,який по нещасному для нього збігу обставин потрапив в Україну для того щоб доглядати за хворою матірю,при цьому діти на нього плюнули і через ізраїль розїхались по світуОт наш ізраїльтянин і обливає брудом всю УкраїнуВід Хмельницького (різав жидів)потім Петлюру(різав жидів)Потім львівяни (різали жидів)Тепер жидів не стало,чи то вирізали чи то розіхались...але шапо все одно погано



Из разряда - пишешь дурь ты, а стыдно мне...



budivelnik написав: 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо

Який так само як вано є по суті не українцем.

Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....

Але він не українець.

Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто. 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіоЯкий так само як вано є по суті не українцем.Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....Але він не українець.Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто.



А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы Я тебя уже не знаю, как иначе заставить ответить - ты ж морозишься, чтобы не признавать очевидный факт. Не было бы красного террора, был бы коричневый!Та не вопрос - вот именно поэтому твой манкуртизм абсурден. Вместо того, чтобы оправдывать возвращение Львова - ты его осуждаешь. Пример не единственный. Мы являемся народом-основоположником русской культуры - ты ее говняешь. Мы являемся народом-победителем нацизма, народом покорителем космоса и мирного атома - ты от этого добровольно отказываешься в пользу "вишневого садочка"...Из разряда - пишешь дурь ты, а стыдно мне...А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы zРадио

Повідомлень: 5570 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:49 zРадио написав: budivelnik написав: 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо

Який так само як вано є по суті не українцем.

Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....

Але він не українець.

Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто. 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіоЯкий так само як вано є по суті не українцем.Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....Але він не українець.Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто. А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...

Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.

2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...

Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію

Золота Орда

Річ Посполита

Австро-Угорщина

Російська

СРСР

3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію

Києвська Русь - відносно моно-Держава 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікаціюЗолота ОрдаРіч ПосполитаАвстро-УгорщинаРосійськаСРСР3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперіюКиєвська Русь - відносно моно-Держава http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:50 budivelnik написав: 2 Мінюст України

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/

Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".



2 Мінюст України



ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.



А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..



https://helsinki.org.ua/articles/pravov ... -ukrajini/ ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?.. zРадио

Повідомлень: 5570 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:56 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіо

Який так само як вано є по суті не українцем.

Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....

Але він не українець.

Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто. 3 Ну і є віртуальний киянин зрадіоЯкий так само як вано є по суті не українцем.Він в душі чи то совко-імперець ,чи то англо-глобаліст,чи то руССоо-проплачено....Але він не українець.Тому й слухати його зауваження чи поради -як на мене не варто. А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...

Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.

2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...

Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію

Золота Орда

Річ Посполита

Австро-Угорщина

Російська

СРСР

3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію

Києвська Русь - відносно моно-Держава 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікаціюЗолота ОрдаРіч ПосполитаАвстро-УгорщинаРосійськаСРСР3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперіюКиєвська Русь - відносно моно-Держава



Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику... Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику... Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 15:58, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5570 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 15:57 zРадио написав: budivelnik написав: 2 Мінюст України

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979987/

Проведенный Министерством юстиции Украины анализ не обнаружил норм, которыми бы запрещалось употребление слов "жид", "жиди" или "жидовка".

2 Мінюст України ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.



А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?..



https://helsinki.org.ua/articles/pravov ... -ukrajini/ ВО Свободу, финансируемую рыгами, не хотели топить, вот и все. Запрос тот касался высказывания Мирошниченко.А Украинская Хельсинская Группа считает использование слова "жид" в форме, которую ты счиаешь литературной, языком ненависти! В связи с чем к тебе же возвращается любимый твой вопрос: Україна - це Європа?.. А яка мені різниця?

А на думку зрадіо ,яку він виголошує російською - російську дискримінують..

на думку жида шапо - євреїв дискримінують у вигляді вибори їх на найвищі щабелі державної влади...

І що

Від думок цих Богом ображених дурнів - Україна не Європа? А яка мені різниця?А на думку зрадіо ,яку він виголошує російською - російську дискримінують..на думку жида шапо - євреїв дискримінують у вигляді вибори їх на найвищі щабелі державної влади...І щоВід думок цих Богом ображених дурнів - Україна не Європа? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:05 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы А чем глобалист хуже украинца? Опять же, пользуясь твоей терминологией. Потому что для меня все, кто живет в Украине и имеет украинский паспорт - украинцы 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...

Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.

2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...

Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікацію

Золота Орда

Річ Посполита

Австро-Угорщина

Російська

СРСР

3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперію

Києвська Русь - відносно моно-Держава 1 Та ти можеш вважати себе навіть негром...Але москальська пропаганда з чорноротого - все одно пре.2 Глобаліст - це один з підвидів-імперців...Українці переживали кілька імперій(які обмежували їх(українську) самоінтендифікаціюЗолота ОрдаРіч ПосполитаАвстро-УгорщинаРосійськаСРСР3 При цьому сама Україна-ніколи не претендувала на імперіюКиєвська Русь - відносно моно-Держава



Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику... Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику... Що заділо..

А що поробиш...

Але Імперії тільки тормозили розвиток...національних формувань які в ці імперії входили...

З якої імперії вийшло вчення Христа ?

Була єврейська імперія? А Ісус- єврей.

З якої імперії вийшло вчення Коперніка?

Які імперські замашки дали вірші Шевченка? , музика Штрауса? , дії Дракули?



Тому

Як я вже писав для вано-пишу і тобі

Діло не в прізвищах .

Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.

Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями. Що заділо..А що поробиш...Але Імперії тільки тормозили розвиток...національних формувань які в ці імперії входили...З якої імперії вийшло вчення Христа ?Була єврейська імперія? А Ісус- єврей.З якої імперії вийшло вчення Коперніка?Які імперські замашки дали вірші Шевченка? , музика Штрауса? , дії Дракули?ТомуЯк я вже писав для вано-пишу і тобіДіло не в прізвищах .Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22684 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6034603560366037 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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