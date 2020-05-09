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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6036603760386039> Додано: Нед 10 тра, 2020 16:21 zРадио написав:

Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику... Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...

Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.

Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.

Но в зеркало глядеть они не способны Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.Но в зеркало глядеть они не способны Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3372 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:22 budivelnik написав: Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.

Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями. Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями.



Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!



Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями и территориально-географическим окружением! Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями и территориально-географическим окружением! zРадио

Повідомлень: 5574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:32 zРадио написав: budivelnik написав: Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.

Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями. Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій.Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями. Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!



Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями! Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями! О проявився імперець в повній красі...

Зрозумів що з слоганом-вЯлІкАя раССея... - тут не пробєшся, ба більше,можна навіть по морді отримати...

Вирішив перейти на лайт варіант...

національна Держава - нікому не потрібна....

Але на запитання

чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?

чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи

чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..

а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?



Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? О проявився імперець в повній красі...Зрозумів що з слоганом-вЯлІкАя раССея... - тут не пробєшся, ба більше,можна навіть по морді отримати...Вирішив перейти на лайт варіант...національна Держава - нікому не потрібна....Але на запитанняфілософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європичому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22685 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:51 список студентов еврейской национальности ВУЗов области. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь..



Полиция Ивано-Франковской области затребовала у главы еврейской общины Коломыи список ее членов, а также. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь.. zРадио

Повідомлень: 5574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 16:57 zРадио написав: А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов... А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.

Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских. Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских. unicdima

Повідомлень: 409 З нами з: 10.06.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:16 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Не стыдно это порохоботское вопящее чмо почему-то называющее себя художником постить?

Не стыдно это порохоботское вопящее чмо почему-то называющее себя художником постить?

Пояркова оч-чень трудно назвать порохоботом

Но тебе уже везде порохоботы мерещятся Пояркова оч-чень трудно назвать порохоботомНо тебе уже везде порохоботы мерещятся

Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот? Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот?

Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал



"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ? Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4493 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 963 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:23 pesikot написав: shapo написав: Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот? Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот?

Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал



"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ? Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ?



Не ври. Никогда он не поливал Порошенко.

По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

По поводу банов.

Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен Не ври. Никогда он не поливал Порошенко.По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.По поводу банов.Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3372 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:24 budivelnik написав: чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?

філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?



Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!



budivelnik написав: чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи

євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи



Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.



budivelnik написав: чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..

а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?

Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?



Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи?Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут zРадио

Повідомлень: 5574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:24 shapo написав: Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.

Но в зеркало глядеть они не способны Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода

Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без поводаУлетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4493 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 963 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:24 zРадио написав: Полиция Ивано-Франковской области затребовала у главы еврейской общины Коломыи список ее членов, а также список студентов еврейской национальности ВУЗов области. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь..



Полиция Ивано-Франковской области затребовала у главы еврейской общины Коломыи список ее членов, а также. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь..



И в этой стране президент якобы еврей И в этой стране президент якобы еврей Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3372 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6036603760386039> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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