Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Не-империи этому миру не дали НИ-ЧЕ-ГО! Ни языков общения, ни науки, ни изобретений, ни философии, ни литературы, ни архитектуры, ни музыки, ни общественных договоров, ни форм разделения труда. Одни только вишневі садочки и пораженческую риторику...
Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума. Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх. Но в зеркало глядеть они не способны
budivelnik написав:Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій. Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями.
Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!
Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями и территориально-географическим окружением!
budivelnik написав:Всі досягнення людства-зробили люди певних національностей і ці національності могли бути як переважаючими в імперіях,так і меншістю в імперіях,або взагалі в національних Державах без імперій. Імперії не зробили нічого...Крім того,що на певний час затормозили розвиток національних Держав,які розміщувались на територіях захоплених імперіями.
Ты просто забитый местечковый националист, не понимающий природы вещей, отчего и несущий полнейшую околесицу!
Национальность у древних египтян и современных - одна, а вклад в мировое наследие радикально разный. У шумеров и современных иранцев - то же самое. Даже у украинцев УССР и украинцев независимой Украины - небо и земля! Общественная организация всегда превалирует над генетическими предрасположенностями!
О проявився імперець в повній красі... Зрозумів що з слоганом-вЯлІкАя раССея... - тут не пробєшся, ба більше,можна навіть по морді отримати... Вирішив перейти на лайт варіант... національна Держава - нікому не потрібна.... Але на запитання чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,? чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась.. а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?
Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?
Полиция Ивано-Франковской области затребовала у главы еврейской общины Коломыи список ее членов, а также список студентов еврейской национальности ВУЗов области. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь..
zРадио написав:А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие. Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских.
shapo написав:Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот?
Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал
"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ?
Не ври. Никогда он не поливал Порошенко. По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти. По поводу банов. Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен
budivelnik написав:чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?
Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!
budivelnik написав:чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи
Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.
budivelnik написав:чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась.. а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій? Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?
Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут
zРадио написав:Полиция Ивано-Франковской области затребовала у главы еврейской общины Коломыи список ее членов, а также список студентов еврейской национальности ВУЗов области. Карл, список лиц еврейской национальности!!! Будивельники при власти, что тут еще скажешь..